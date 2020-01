Velofixer is beste fietsenwinkel van het land: “Boost voor het hele team” JCV

16u40 2 Brussel Velofixer, de bekende fietsenwinkel op de Anspachlaan, heeft zondag op de BeBike Awards de hoofdprijs in de wacht gesleept. De winkel werd verkozen tot beste fietsenwinkel van het land. Een mooie bekroning voor wat een zeer druk jaar is geweest.

Het was de tweede keer dat de BeBike Awards werden gehouden. Volgens organisator Becycled.be heeft Velofixer alles in huis wat er van een fietsenwinkel verwacht wordt. “Wij kijken naar alles voor deze categorie: inrichting, service, klantvriendelijkheid, after sales, digitalisatie, enzovoort. Maar net die extra persoonlijkheid die ook naar boven komt in de winkel zorgde ervoor dat Velofixer de bovenhand haalde”, zo gaf de organisatie mee.

Eigenaar Amor Mistiaen begon jaren geleden als mobiele fietshersteller met een bakfiets door Brussel te rijden, maar ondertussen heeft hij een bloeiende zaak. “De prijs geeft het hele team een morele boost. Onze groei blijft immers doorgaan. Momenteel werken we vooral aan onze efficiëntie, zodat we onze klanten de best mogelijke service kunnen geven.”

Drukte

De grote winkel op de Anspachlaan is nog maar sinds februari geopend. De vorige ruimte in de Steenstraat werd eerst omgevormd tot een winkel voor tweedehandsfietsen. “Tenminste, dat was de bedoeling”, zegt Mistiaen. “Door de drukte hebben we de tweedehandsfietsen naar de Anspachlaan verhuisd en de winkel in de Steenstraat gesloten. Onze stock tweedehandsfietsen was op enkele weken uitverkocht. Voorlopig concentreren we ons op de verkoop van nieuwe fietsen en herstellingen. We hebben geen tijd meer om tweedehandsfietsen in orde te zetten.”

Fietsen wordt populairder in Brussel en dat merkt Velofixer aan de verkoop. “Veel mensen beseffen dat niet alles meer met de auto lukt, of ze willen zelf iets doen aan het drukke verkeer”, zegt Mistiaen. “We zien veel mensen de Brussel’Air-premie gebruiken, waarbij je je nummerplaat inruilt voor een milieuvriendelijker alternatief. De nieuwe uitstootnormen van de Lage-emissiezone spelen ook een rol, denk ik.”