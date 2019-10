Veilinghuis annuleert verkoop van manuscripten die zouden bewijzen dat Luba-masker gestolen is SZM

04 oktober 2019

18u10 0 Brussel Door de commotie rond de verkoop van de manuscripten van Albert Lapière, kondigde veilinghuis Ferraton aan dat de veiling van de manuscripten geannuleerd werd. Die manuscripten zouden volgens een groep activisten bewijzen dat het Luba-masker in het AfricaMuseum gestolen is.

Het AfricaMuseum kwam donderdag weer in het nieuws toen een groep advocaten, juristen, academici en activisten verbonden aan de Brusselse Panthères-beweging, een klacht indienden bij de Procureur des Konings voor heling van een gestolen goed. De klacht zou te maken hebben met een Luba-masker, dat tijdens de plundering van een Congolees dorp in 1896 gestolen zou zijn.

Maar er is meer. De klacht die werd ingediend omvat ook het veilinghuis Ferraton in Brussel. Vrijdag zouden bij Ferraton manuscripten verkocht worden van officier Albert Lapière die niet alleen de vermeende heling bewijzen, maar waarin ook misdaden, moorden, foltering en plunderingen beschreven worden. De klagers kwamen namelijk te weten dat het AfricaMuseum in Tervuren in het bezit was van de manuscripten en dat het voor het gerecht moeilijker zou worden ze te consulteren indien ze in privéhanden terechtkomen.

De groep activisten planden dus om vrijdag naar het veilinghuis te gaan, waar de manuscripten om 15 uur geveild zouden worden. Maar het veilinghuis meldde ‘s middags in een persmededeling dat de veiling van het manuscript geannuleerd werd. De verkoper zou zich teruggetrokken hebben na de klacht tegen het AfricaMuseum en het veilinghuis.