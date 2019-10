Veiling manuscripten over gestolen Luba-masker geannuleerd SHVM

04 oktober 2019

16u18 0 Sint-Gillis Het veilinghuis Les Ventes Ferraton in Sint-Gillis besloot vrijdag om haar veiling van officier Albert Lapière’s manuscripten niet te laten doorgaan. Dit na een klacht die de Brusselse beweging Panthères indiende tegen het huis en het AfricaMuseum. De groep beschuldigde hen van heling van een eeuwenoud Luba-masker.

De Brusselse beweging Panthères, bestaande uit advocaten, juristen, activisten en universitairen, kwam te weten dat het AfricaMuseum in Tervuren in het bezit was van manuscripten waarin moorden, plunderingen en folteringen beschreven stonden en hoe een Luba-masker in 1896 gestolen werd in een Congoloos dorp. Les Ventes Ferraton zou die teksten veilen. Daarop diende de groep klacht in bij de Procureur des Konings in Brussel en riep de beweging het huis op om de verkoop niet te laten doorgaan.

Volgens Damien Voglaire, directeur van het veilinghuis, wil de organisatie niet nog meer problemen en heisa veroorzaken na de klacht die er kwam en besloot ze om de veiling te schrappen.