Veiligheidsmaatregelen opgeheven na garagebrand in Schaarbeek JCV

21 augustus 2019

13u44 0 Brussel De veiligheidsmaatregelen die de gemeente Schaarbeek had ingesteld naar aanleiding van de brand in een carrosseriebedrijf aan de Leuvensesteenweg, zijn woensdag opgeheven. Er is geen gevaar meer door asbest, dat slechts in kleine hoeveelheden gevonden werd op de plaats van de brand

De brand in het carrosseriebedrijf werd dinsdagvoormiddag rond 10.00 uur opgemerkt en woedde een deel van de voormiddag. Omdat gevreesd werd dat de rook van de brand fijn en potentieel giftig stof bevatte, stelde het gemeentebestuur dinsdagvoormiddag het gemeentelijk nood- en interventieplan in werking. Zo stelde de gemeente een veiligheidsperimeter in en de omwonenden kregen de raad om binnen te blijven en de airconditioning niet te gebruiken. De gemeente liet ook de markt op het Daillyplein ontruimen en alle fruit en groenten op de markt werd weggegooid.

Intussen zijn verschillende experts ter plaatse gegaan en uit hun vaststellingen is gebleken dat er enkel op de plaats van de brand kleine hoeveelheden asbest zijn aangetroffen. Gevaar voor de omgeving is er dus niet meer, zodat de veiligheidsmaatregelen opgeheven werden. De plaats van de brand blijft wel afgesloten voor het publiek. Dat laat de gemeente Schaarbeek weten.

Het vuur veroorzaakte aanzienlijke schade aan het gebouw van het carrosseriebedrijf, maar de aanwezige wagens konden gevrijwaard worden van de vlammen. Vier personen werden naar het ziekenhuis overgebracht omdat ze rook hadden ingeademd.