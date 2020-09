Veilig terug naar school: nieuwe campagne leert kinderen en ouders veilig verkeersgedrag Stephanie Romans

01 september 2020

12u02 0 Brussel Het Brussels mobiliteitsagentschap start een campagne om kinderen en ouders bewust te maken van veilig gedrag in het verkeer. Vorig jaar raakten 23 jonge kinderen zwaar gewond in het verkeer en kwam één kind om het leven. Het Brussels mobiliteitsagentschap start een campagne om kinderen en ouders bewust te maken van veilig gedrag in het verkeer. Vorig jaar raakten 23 jonge kinderen zwaar gewond in het verkeer en kwam één kind om het leven. Meer dan driekwart van de ongevallen met kinderen gebeuren wanneer ze te voet naar school gaan.

Veilige schoolroutes zijn in Brussel verre van een vanzelfsprekendheid. De verkeerssituatie kan aan veel schoolpoorten een stuk veiliger. Met de digitale campagne Actie Boekentas, gericht aan scholen, ouders en kinderen wil Brussel Mobiliteit dat aan de start van het schooljaar nog eens benadrukken.

Kinderen zijn vooral wanneer ze te voet gaan verkeersslachtoffer, meestal op weg naar school (77 procent). In 2019 verloor in Brussel 1 kind het leven in het verkeer en raakten 23 jonge verkeersslachtoffers zwaar gewond. “Niets gaat boven de veiligheid van onze kinderen", zegt Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen). “Veilige schoolroutes hangen af van de infrastructuur en de oplettendheid van het gemotoriseerd verkeer. Die zijn helaas nog lang niet perfect in onze stad. Zoals elk jaar moedigen we kinderen met aangepaste leerinstrumenten ook aan om bij te leren over het verkeer. Maar mijn oproep gaat vooral naar elke volwassene die zich op de openbare weg begeeft: rij voorzichtig, kijk goed uit. Vergeet het niet: in elke Brusselse straat waar je passeert, kan een leerling op weg zijn naar school.”

Brussel Mobiliteit wil leerlingen en hun ouders ook alle middelen aanreiken om veilig naar school te gaan, te voet, met de step, op de fiets, met het openbaar vervoer of met de auto. Op de site van Actie Boekentas kunnen kinderen goed verkeersgedrag aanleren met spelletjes.