Vegan Street Festival is terug voor tweede editie SZM

24 mei 2019

10u37 0 Brussel Het Vegan Street Festival was vorig jaar een succes, daarom landen de foodtrucks zaterdag weer op de Vismarkt in Brussel. Je kan er niet alleen eten, maar ook winkelen en genieten van de muziek.

Veganist of niet, het festival is voor iedereen die eens wil proeven aan plantaardige gerechten. De eerste editie, vorig jaar in Brussel was een groot succes en toonde hoe open, inclusief en uitnodigende veganistische evenementen kunnen en moeten zijn. Meer dan 8.000 mensen en 40 verkopers deden mee aan de festiviteiten.

Dit jaar zijn er ook een aantal lezingen over veganistisch eten, koken en slow fashion. Daarnaast komt atlete Christine Vardaros spreken over topsport en plantaardig eten en spreekt vegan en klimaatactiviste Nour Livia over veganistisch eten en mensenrechten. Voor de muziekliefhebbers organiseren ze in de bar van Madame Moustache, Mate Family, waar verschillende DJ’s komen draaien.

Het Vegan Street Festival gaat door op zaterdag tussen 10 en 22 uur op de Vismarkt.