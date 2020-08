Veertiger dealt harddrugs in homomilieu: 3 jaar cel met uitstel Wouter Hertogs

13u07 0 Brussel Een veertiger uit Charleroi is veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel voor het herhaaldelijk dealen van verschillende soorten drugs. De man verkocht de drugs op homofeestjes in en rond Brussel. Uiteindelijk werd hij twee keer betrapt tijdens zijn illegale bezigheden.

De man gebruikte zelf regelmatig drugs op feestjes in het homomilieu van onze hoofdstad. Drugs tierde er welig maar was ook duur. Daarom besloot hij op het internet MDMA, LSD en GHB in te slaan om deze vervolgens zelf met fikse winst door te verkopen. Met succes want de man verdiende tienduizenden euro’s met zijn handel. De politie kreeg echter lucht van zijn bezigheden en bij een huiszoeking werd in oktober 2019 een heel arsenaal aan drugs gevonden. Hij werd desondanks onder voorwaarden vrijgelaten.

Hervallen

Al snel herviel de man en begon hij in hetzelfde milieu te dealen. Bij een nieuwe huiszoeking werd opnieuw harddrugs gevonden net als 13.000 euro cash geld. “Het was goedkoper om op het internet te kopen dan om een dealer aan te spreken en op straat of op feestjes te kopen”, trachtte de verdediging er nog een straf met uitstel uit te slepen. Met succes, want de rechtbank stond hem probatie-uitstel toe. Wel moet hij zich laten begeleiden voor zijn drugverslaving. Daarnaast werd zijn wagen, waarmee hij de drugs vervoerde, verbeurd verklaard.