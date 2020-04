Veertiger aangehouden voor doodslag na steekpartij op straat Wouter Hertogs

27 april 2020

16u37 0 Brussel De veertiger die afgelopen donderdag een man zou hebben doodgestoken op straat in Schaarbeek is door de Brusselse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van doodslag.

Donderdagochtend kwam het tot een ruzie tussen twee mannen in de Kolonel Picquartlaan in Schaarbeek, die uitmondde in een steekpartij. Het slachtoffer kreeg verschillende messteken en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vermoedelijke dader kon kort nadien worden opgepakt. Hij werd afgelopen weekend voor de onderzoeksrechter geleid, die hem in verdenking stelde voor doodslag en onder aanhoudingsmandaat plaatste. De veertiger verschijnt later deze week voor de raadkamer.