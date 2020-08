Veertig kilo vlees vernietigd, beenhouwerij gesloten: politie controleert handelszaken in Hallepoortwijk JMBB RDK

04 augustus 2020

14u40 1 Brussel De politiezone Brussel-Zuid deelt mee dat het in de Hallepoortwijk een beenhouwerij heeft gesloten en veertig kilo vlees heeft vernietigd na een politieactie rond hygiëne in handelszaken.

De gemeentelijke inspectiediensten en de lokale politie Brussel-Zuid voeren regelmatig controleacties uit die moeten nagaan of men al dan niet een loopje neemt met hygiënische voorschriften. Bij een controleactie in de buurt van de Hallepoort werden er in een beenhouwerij “flagrante overtredingen op hygiëne en voedselbewaring vastgesteld”, klinkt het in een persbericht. Veertig kilogram vleeswaren werd in beslag genomen en de beenhouwerij moest de deuren sluiten. Daarnaast kreeg een pizzeria wegens gebrekkige hygiëne een zware waarschuwing.

De politiezone Brussel-Zuid sloot na een vorige hygiëne-actie al een transportfirma die betrokken was bij vijftig kilo vlees die ook in beslag werd genomen en vernietigd werd. Ze belooft daarbovenop dat het niet de laatste keer zal zijn dat er zo’n actie is geweest.