Veertien personeelsleden van Molenbeekse school in quarantaine JMBB

08 september 2020

14u17 0 Brussel Omdat één collega positief testte op COVID-19, zijn tien leerkrachten en vier secretariaatsmedewerkers van het Athenem GO! For Business in Sint-Jans-Molenbeek in quarantaine geplaatst.

Nadat het nieuws van een besmette leerkracht binnenkwam op de school, werd nagegaan met wie de leerkracht in contact was gekomen. Die collega’s zijn dus in quarantaine geplaatst en zullen zich ook laten testen. De school gaat niet dicht, want de leerlingen zouden een laag risicoprofiel hebben. Een deel van de les verloopt nu via afstandsonderwijs. Alle leerlingen krijgen een brief met meer info van het CLB in de bus.