Veerle helpt dakloze Steve gestolen hond terugvinden: “Thor is zijn steun en toeverlaat, we móeten hem terugvinden” Jelle Couder en Tom Vierendeels

18 januari 2020

06u30 0 Brussel Drama voor de Brusselse dakloze Steve. Afgelopen zondagnacht gingen dieven immers aan de haal met zijn hond Thor. Een oproep om de border collie te zoeken wordt nu massaal gedeeld op sociale media. Steve krijgt daarbij ook hulp van Veerle De Geyseleer uit Affligem. “Thor was zijn steun en toeverlaat.”

Steve zelf leeft al ruim 3 jaar op straat en is meestal te vinden aan de ingang van het Centraal Station. Al enkele maanden was hij in het gezelschap van Thor, een border collie van 1 jaar oud. Sinds kort staat hij er echter opnieuw alleen voor. “Ik was hier vorige zondag gaan slapen en ik had Thor vastgemaakt, maar toen ik wakker werd, was hij verdwenen”, zegt hij. “Dat is echt een klap, want hij was heel belangrijk voor mij. Daarom heb ik ook meteen de politie verwittigd. Ik weet niet precies wie hem heeft meegenomen, maar ik heb er wel een idee van. Vermoedelijk zijn het andere daklozen. Ik hoop dat iemand hem snel vindt.”

Hondenbrokken

Steve krijgt bij zijn zoektocht steun uit opvallende hoek. Het bericht van de diefstal werd op sociale media massaal gedeeld. Ook de vzw Federal Society for Protection against Cruelty to Animals (FSPCA) deelde de oproep. Een idee van Veerle De Geyseleer uit Affligem. “Ik ken Steve omdat ik hem regelmatig tegenkom op weg naar het werk”, zegt ze. “Ik heb zelf ook een border collie thuis dus zijn hond trok dan ook mijn aandacht. Ik gaf Steve ook regelmatig hondenbrokken voor Thor. Het is echt een heel lief beestje.”

De Geyseleer merkte meteen aan Steve dat er iets niet pluis was. “Steve zat er deze week heel treurig bij en het viel me op dat Thor niet meer bij hem zat”, zegt ze. “Toen ik vroeg wat er aan de hand was, heeft hij mij zijn verhaal verteld. Het is heel spijtig, want Thor was zijn steun en toeverlaat. Ik hoop dat hij niet in slechte handen valt. Daarom heb ik een vriendin aangesproken bij FSPCA om een bericht op te stellen. Ook de straathoekwerkers zijn op de hoogte van de diefstal dus ik hoop dat hij snel terecht komt.”

Melden bij politie

Thor heeft dan wel een chip, maar dat zal de zaak er niet makkelijker op maken. “Die staat nog op naam van de vorige eigenaar en dat gsm-nummer is niet meer actief”, zegt ze. “We zijn nu aan het bekijken of dat niet alsnog gewijzigd of opgelost kan worden. Het is ook heel spijtig voor Steve zelf, want daklozen met een hond krijgen vaak minder makkelijk hulp. Hij zou normaal gezien terecht kunnen bij de stichting van Prins Laurent, die daklozen met een hond opvangt, dus dit valt net op een slecht moment.”

Ook de liefdadigheidsvereniging Brothers Of Solidarity deelde het bericht ondertussen. Daar werd het al meer dan 1.000 keer gedeeld. “Wij helpen deze daklozen elke zondag en wij weten hoe gehecht hij is aan deze hond”, klinkt het daar.

Wie nieuws heeft over Thor mag contact opnemen met de Brusselse politie.