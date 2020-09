Veel minder verkeer en autovrije zondag: dit is het nieuwe circulatieplan in het Ter Kamerenbos SRB

02 september 2020

16u50 0 Brussel De testfase van de nieuwe verkeerssituatie in het Ter Kamerenbos start op 14 september. Een aantal straten worden autovrij. Op zondagen wordt autoverkeer zelfs helemaal geweerd.

De nieuwe verkeerssituatie zal minstens twee maanden veranderen. In die periode wordt het effect van het nieuwe circulatieplan geëvalueerd door voertuigtellingen. “Het nieuwe voorgestelde circulatieplan zal objectief worden geëvalueerd via telling van voertuigen vanaf september”, klinkt het in een persbericht van de gemeente. “De nieuwe maatregel moet zorgen voor een beter evenwicht tussen de twee essentiële rollen die dit bos te vervullen heeft: fungeren als groene long van de Stad Brussel enerzijds, maar ook een belangrijke verbinding vormen binnen het Brusselse Gewest.”

Op zondagen wordt het Ter Kamerenbos volledig autovrij. Op andere dagen geldt het nieuwe circulatieplan. Dat zal er als volgt uitzien:

Auto’s zijn toegelaten op de Dianalaan, in het stuk tussen de Louizalaan en de Belle Aliancelaan. Het verkeer op de Dianalaan zal in beide richtingen lopen met twee rijvakken in de richting van het stadscentrum en een rijvak richting het zuiden. Deze maatregel garandeert zo een vlotte noord-zuid, maar ook oost-west doorstroom van het gemotoriseerd verkeer.

Het kruispunt van de Terhulpensesteenweg met de Franklin Rooseveltlaan verandert. Er komen twee voorsorteervakken richting de Franklin Rooseveltlaan en een afslagstrook naar Watermaal-Bosvoorde. Zo slikt de F. Rooseveltlaan een deel van het verkeer dat normaal over de verzadigde Waterloosesteenweg terechtkomt. De verkeerslichten worden beter afgesteld.

De zuidelijke lus van het Ter Kamerenbos, de Floralaan en de Avenue de la Laiterie zullen enkel nog toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsers, sportliefhebbers of wandelaars.

Openbaar vervoer, de schoolbus en voertuigen van hulpdiensten gebruiken de Bosvoordselaan en de Braziliëlaan. Daardoor zou de doorstroming van bus 41 moeten verbeteren.