Vechtpartij tussen twee jongens loopt uit de hand: 19-jarige doodgestoken omwille van gestolen pet SHVM

05 november 2019

08u45

Bron: La Capitale 0 Laken De 19-jarige Dimitri is in de nacht van 1 op 2 november om het leven gekomen nadat hij neergestoken werd door de 20-jarige Mourad op een trouwfeest in Laken. Mourad is zondag na verhoor aangehouden voor moord.

De twee waren aanwezig op een trouwfeest dat plaatsvond in de Stapelhuisstraat. Dimitri en Mourad kwamen elkaar tegen en Dimitri besliste om Mourad aan te spreken omwille van de pet die hij gestolen zou hebben. De ruzie werd verdergezet aan de ingang van de feestzaal. Daar mondde de ruzie uit in een fysieke vechtpartij waarbij Mourad een mes trok en Dimitri verschillende keren neerstak. Daarbij werd Dimitri geraakt in de hals.

Moordonderzoek

Vervolgens kwamen de hulpdiensten ter plaatse die Dimitri tevergeefs probeerden te redden. Vlak voor Dimitri stierf, wees hij de dader aan, net als enkele getuigen. Mourad ontkende, maar werd meteen meegenomen en ter beschikking van het parket gesteld, die een onderzoeksrechter heeft aangesteld. De jongeman werd voorgeleid en zondag na verhoor vervolgens aangehouden voor moord.