Vechtpartij Sint-Gillis: link tussen vechtpartij en overlijden staat nog niet vast

SVM

03 september 2019

14u43 0 Brussel Het staat nog niet vast dat de 27-jarige man uit Sint-Gillis die het voorbije weekend overleden is na een vechtpartij, gestorven is aan de gevolgen van die vechtpartij. Dat meldt het Brusselse parket dinsdag. Er is een wetsarts aangesteld om onderzoek te voeren naar de exacte oorzaak van het overlijden.

De vechtpartij vond zaterdagavond rond 22.30 uur plaats in de Overwinningsstraat in Sint-Gillis. Een 27-jarige man kreeg het daar om een nog onduidelijke reden aan de stok met minstens één andere persoon en er vielen klappen. Volgens een vriendin van de familie schopten de daders de man eerst een aantal keer in de knieën en sloegen hem vervolgens op het hoofd, waardoor hij het bewustzijn verloor. De man werd nadien naar het ziekenhuis gebracht. Rond 5 uur verliet de man het ziekenhuis, maar zakte op weg naar huis in elkaar en overleed.

“Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen die vechtpartij en het overlijden van de man”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. “Het onderzoek door de wetsarts moet daarover meer duidelijkheid brengen.”

Zoektocht naar getuige

Met wie de 27-jarige man in een vechtpartij verzeild raakte, is nog niet bekend. Daarom doet een vriendin van het slachtoffer een oproep via sociale media: “We zijn nog steeds op zoek naar een getuige die die nacht aanwezig was bij de vechtpartij. Laat me alstublieft iets weten indien je iets hebt gezien. Rust in vrede.”