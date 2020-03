VDAB sluit alle kantoren vanaf woensdag: 5.160 werknemers werken van thuis Robby Dierickx

17 maart 2020

15u00 0 Brussel De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) doet de deuren van haar kantoren in Vlaanderen vanaf woensdag tot en met 3 april op slot. Een groot deel van het personeel werkt al sinds eind vorige week thuis, maar de onthaalposten waren wel nog open. Daar komt nu dus verandering in.

“Om de veiligheid van ons personeel in deze coronatijden te garanderen, hebben we beslist om de kantoren volledig te sluiten”, zegt VDAB-woordvoerster Joke Van Bommel. “En dit vanaf woensdagochtend tot minstens 3 april. Een eventuele verlenging is mogelijk. Vorige week hadden we het personeel al gevraagd om zoveel mogelijk van thuis te werken en dat advies werd goed opgevolgd. Toch bleven de onthaalposten wel nog open omdat sommige werkzoekenden zonder een afspraak naar onze kantoren afzakken. Maar nu gaan die deuren dus ook op slot. We blijven onze dienstverlening wel aanbieden via mail of telefonisch.”

VDAB telt 5.160 medewerkers, verspreid over 138 locaties.