Vanden Borre zou verschillende covidpatiënten in doofpot steken: “Aan medewerker die positief test, wordt gevraagd om het niet verder te zeggen” JMBB

12 oktober 2020

12u33 0 Brussel In verschillende vestigingen van Vanden Borre, waaronder enkele in het Brusselse, zou aan meerdere medewerkers die positief testen op corona gevraagd zijn om dat aan niemand te laten weten.

“In verschillende winkels worden de positieve coronamedewerkers niet meegedeeld aan de rest van het personeel”, laat een bron weten die dicht bij een Vanden Borre-medewerker staat. “De werkgever is zelf op de hoogte van de gevallen, maar laat dit niet weten aan de medewerkers met wie die positief geteste persoon in contact is gekomen.”

In één vestiging zou het winkelpersoneel via een klant te weten gekomen zijn dat een van de medewerkers die die dag niet kwam opdagen positief had getest op corona.

Zowel Vanden Borre als managers van de verschillende vestigingen zouden beslist hebben om hun medewerkers niet op de hoogte te brengen van de positieve coronagevallen. “Ik denk dat ze die keuze maken om geen paniek te zaaien of uit vrees om winkels al dan niet tijdelijk te moeten sluiten omdat er zich door de quarantaine een personeelstekort zou opdringen. Hoe dan ook is het onverantwoord. Medewerkers werken wel met masker, maar dragen hun mondmasker tijdens en na het eten bijvoorbeeld even niet.”