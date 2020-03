Vandalisme op einde van vrouwenmars in Brussel JCV

08 maart 2020

23u02

Bron: Belga 0 Brussel Tegen het einde van de mars in Brussel naar aanleiding van internationale vrouwendag is er door een tachtigtal deelnemers vandalisme gepleegd. In de mars liepen zondagnamiddag zowat 6.300 mensen mee.

Dat meldt Bruzz, en bevestigt de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. “Ongeveer 80 deelnemers zijn door het centrum van de stad getrokken, en lieten op verschillende plaatsen graffiti achter”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. “Ze speelden kat en muis met de agenten. Er is een proces-verbaal opgesteld, en er loopt een onderzoek. Er zijn geen arrestaties gebeurd.”

Een anonieme ooggetuige meldt aan Bruzz dat een meisje dat graffititag achterliet, getackeld werd door vijf agenten in burger. Volgens die getuige zou een vriendin van dat meisje dat haar wilde helpen door vier agenten in het gezicht geslagen zijn. Politiewoordvoerster Van de keere zegt aan Bruzz geen weet te hebben van hardnekkige interventies.

De mars ging om 14 uur van start aan Brussel-Centraal, en vooraf waren er al toespraken, getuigenissen en een flashmob. De stoet trok naar het Justitiepaleis en kwam daarna terug naar Brussel-Centraal. “Solidariteit met de vrouwen wereldwijd”, was te horen in de mars, maar ook “neen aan seksisme”. De optocht is een initiatief van Wereldvrouwenmars. Vertegenwoordigers van politieke partijen en vakbonden liepen mee in de stoet.