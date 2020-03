Vandalisme op einde van vrouwenmars in Brussel JCV ES ADN

08 maart 2020

16u36

Bron: Belga, eigen berichtgeving 9 Brussel Zeker 6.300 mensen trotseerden zondagnamiddag de regen voor een mars voor internationale vrouwendag in Brussel. Tegen het einde van de mars werd er door een tachtigtal deelnemers vandalisme gepleegd. Dat meldt Bruzz en bevestigt de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene.

De deelnemers eisten met kreten als “Solidariteit met de vrouwen wereldwijd” en “Neen aan seksisme” meer gelijkheid tussen de geslachten en respect voor vrouwenrechten. De mars ging om 14 uur van start aan Brussel-Centraal, vooraf waren er al toespraken, getuigenissen en een flashmob. Vanaf daar trok de stoet naar het Justitiepaleis om rond 15 uur weer aan te komen bij Brussel-Centraal. Vertegenwoordigers van politieke partijen en vakbonden liepen mee in de mars.

De optocht was een initiatief van Wereldvrouwenmars. "We willen eerst en vooral naar voren brengen dat strijden tegen de ontmanteling van de sociale zekerheid ook strijden is tegen seksistisch geweld", aldus de organisatie. "De gelijkheid tussen vrouwen en mannen is cruciaal, maar zonder financiële middelen blijft dat onmogelijk. Hoe kunnen we strijden tegen een overbelasting aan huishoudelijk werk als we geen kwaliteitsvolle en toegankelijke openbare diensten hebben?”

(Lees verder onder de foto)

Graffiti

Hoewel de mars de hele tijd zonder incidenten verliep, ging het op het einde mis. “Ongeveer 80 deelnemers zijn door het centrum van de stad getrokken, en lieten op verschillende plaatsen graffiti achter”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. “Ze speelden kat en muis met de agenten. Er is een proces-verbaal opgesteld, en er loopt een onderzoek. Er zijn geen arrestaties gebeurd.”

Een anonieme ooggetuige meldt aan Bruzz dat een meisje dat een graffititag achterliet, getackeld werd door vijf agenten in burger. Volgens die getuige zou een vriendin van dat meisje, dat haar wilde helpen, door vier agenten in het gezicht geslagen zijn. Van de keere zegt aan Bruzz geen weet te hebben van hardnekkige interventies.

(Lees verder onder de foto’s)

Vrouwenstaking

Het ‘Collecti.e.f 8 maars’ riep eerder op de dag, onder het motto “We stoppen allemaal, we stoppen alles, we stoppen overal!”, op tot een vrouwenstaking op 8 en 9 maart. Ze willen zo strijden tegen de ongelijkheid en de discriminatie die blijven bestaan in alle aspecten van de samenleving.

De socialistische vakbond ABVV heeft voor beide dagen een nationale stakingsaanzegging ingediend. Het Collectief heeft een heel eisenpakket, zoals een einde aan de loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar ook een einde aan seksistische stereotypen in onderwijs, media en reclame.

Zelfportret van Braziliaanse artieste Elen Braga aan Jubelpark

Een wandtapijt van de 36-jarige Braziliaanse artieste Elen Braga pronkte vanmiddag aan de centrale triomfboog van het Jubelpark in Brussel. Het tapijt laat een vrouw zien die op een voetstuk staat. Het is een zelfportret van de kunstenares, dat de dialoog wilde aangaan met het nationale monument waar het werd tentoongesteld.

Het tapijt, dat maar liefst 120 vierkante meter groot is, werd volledig met de hand gemaakt. In het werk kroop 200 kilo wol afkomstig van Belgische bedrijven. Er werd zeven uur per dag aan gewerkt om het op tijd af te krijgen.