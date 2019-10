Vandalen steken bus en wagen in brand aan station Brussel-Zuid SHVM

02 oktober 2019

09u13 1 Anderlecht Onbekenden staken woensdagochtend omstreeks 07.30 uur twee voertuigen in brand in de Goederenstraat in Anderlecht. Bij het incident vielen geen gewonden.

Naast de twee voertuigen die vuur vatten, staken vandalen ook een werfcontainer in brand. Op dat moment waren zo’n tien mensen aanwezig in de container en moesten deze geëvacueerd worden. De Citroën Berlingo en een bus van De Lijn, die achtergelaten werd, waren grotendeels uitgebrand alvorens de brandweer aanwezig was. “Ter plaatse was geen watervoorziening”, zegt Derieuw. “Om die reden hebben we een vrachtwagen met water naar de plaats van de brand moeten sturen.”

Net na de feiten pakte de politie een verdachte op, die na verder onderzoek illegaal in ons land verblijft. Al snel bleek dat de man niets met het incident te maken had.

Verder onderzoek moet nu uitwijzen wie de brandstichting veroorzaakte.