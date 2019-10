Vandaal vernielt bushokje met elektrische step in Brussel KT HAA

02 oktober 2019

13u31 0

Een vandaal heeft vrijdagnacht opzettelijk een bushokje vernield in Vorst. De jongeman gebruikte daarvoor een elektrische step. Het incident had plaats in de Van Volxemlaan in de Brusselse gemeente en werd gefilmd door een kompaan van de brokkenmaker. In het filmpje is te zien hoe de vandaal een aanloop neemt en van de tweewieler springt vlak voordat die op het bushokje inrijdt. Een zijwand spat daarbij volledig uit elkaar. Personeel van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB ging zaterdagochtend ter plaatse om het gebroken glas op te ruimen. Het filmpje wordt druk gedeeld en becommentarieerd op sociale media, de bestuurder van de e-step krijgt daarbij de volle lading.