Vandaal spuit hakenkruis op ramen gemeentehuis en wagen werknemer SHVM

27 november 2019

11u14 0 Sint-Pieters-Woluwe Arbeiders van de administratie in Sint-Pieters-Woluwe hebben deze ochtend bij hun aankomst aan het gemeentehuis drie hakenkruizen op de gevel van het gebouw en het politiekantoor aangetroffen. Ook spoot de vandaal een hakenkruis op een wagen van een werknemer. Wie er achter de daad zit, is nog niet bekend. “Er zal op ons grondgebied geen vergeving zijn voor deze mensen”, meent burgemeester Benoît Cerexhe.

“In deze tijden van verlies van referentie en betekenis, waarin extreme en zelfs extremistische partijen hun woorden hebben losgelaten, zal Sint-Pieters- Woluwe dergelijke daden, die de intelligentie en de menselijke waardigheid ondermijnen, niet laten gebeuren”, waarschuwt burgemeester Benoît Cerexhe. “Dit soort gedrag is onaanvaardbaar en ik blijf categorisch over dit onderwerp: in Sint-Pieters-Woluwe tolereren we geen enkele verwijzing naar een van de donkerste bladzijden uit de geschiedenis. We zullen dan ook een klacht indienen tegen de dader en de bewakingscamera's zullen worden geanalyseerd.”

Geen vergeving

Voor de burgemeester kan het incident niet door de beugel en zal de vandaal volgens hem zeker gestraft worden. “Ik stuur een signaal naar degenen die denken dat ze de Nazi-symbolen op het publieke plein kunnen gebruiken om hun frustratie en/of ontevredenheid te uiten. Er zal namelijk op ons grondgebied geen vergeving zijn voor deze mensen. Er bestaan nu genoeg instrumenten en methoden om over alle onderwerpen en op alle gebieden te discussiëren, te dialogeren en zich uit te drukken”, besluit Benoît Cerexhe.

De gemeentelijke reinigingsdienst zal de tags in de loop van de voormiddag verwijderen.