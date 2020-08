Vanaf vandaag mondmaskerplicht in heel het Brussels Gewest, maar “geheel van maatregelen” is belangrijker, aldus Van Ranst ADN HLA

12 augustus 2020

08u08

Bron: Belga 88 Brussel In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het dragen van een mondmasker dat de neus en de mond bedekt voortaan verplicht voor iedereen van twaalf jaar of ouder. De maatregel geldt op alle openbare plaatsen en voor het publiek toegankelijke private plaatsen in heel het gewest. Dat maakt Brussels minister-president Rudi Vervoort woensdagochtend bekend. Viroloog Marc Van Ranst vreest dat die maatregel onvoldoende effect zal hebben op de stijging van het aantal coronabesmettingen: “Het is een stap in de goede richting, maar we moeten kijken naar het geheel van maatregelen”.



Woensdag rondde het incidentiecijfer op het Brussels grondgebied over de zeven voorbije dagen de kaap van gemiddeld 50 nieuwe besmettingen met Covid-19 per 100.000 inwoners. Daarom geldt, zoals vorige week door de Brusselse regering in samenwerking met de 19 Brusselse gemeenten werd beslist, vanaf woensdag de mondmaskerdracht in heel het Brussels Gewest.

Uitzonderingen

De regelgeving voorziet wel enkele uitzonderingen. Er is geen mondmasker vereist tijdens sportbeoefening, bij het verrichten van intensieve lichamelijke arbeid op de openbare weg, en voor mensen met een handicap die hen verhindert een masker of een gelaatsscherm te dragen. Altijd moet de social distancing worden nageleefd, luidt het verder.



Wanneer het dragen van een mondmasker of een stoffen alternatief wegens medische redenen niet mogelijk is, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Versterkte politiecontroles

Er komen versterkte politiecontroles om toe te zien op de naleving van deze maatregel en van alle andere maatregelen die op 27 juli zijn uitgevaardigd door de Nationale Veiligheidsraad.

Communicatie-acties

"Alle partners wensen alle lagen van de bevolking verder te sensibiliseren met communicatie-acties. Naast de brede publiekscampagne van het federaal niveau heeft ook het Gewest de derde fase van zijn communicatiecampagne gelanceerd die zich richt tot de doelgroep van de 14- tot 25-jarigen", benadrukt het kabinet Vervoort.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met het gezondheidsbeleid binnen het Brussels gewest, voert in samenwerking met de gemeenten verder campagne in meerdere talen - tot 33 talen - rond symptomen en preventieve maatregelen.

De GGC zal donderdag een informatiemoment organiseren voor de pers. De vragen verbonden aan testing en tracing zullen daar onder andere behandeld worden.

“Geheel van maatregelen is belangrijker”

“In Brussel zien we een stijging van 57 procent in het aantal besmettingen op een week tijd, dat baart ons zorgen”, aldus viroloog Marc Van Ranst. “Wanneer we de maatregelen in ons land vergelijken met elders in de wereld, zien we toch een verschil.” De viroloog verwijst naar de avondklok in Melbourne, die geldt tussen 8 uur ‘s avonds en 5 uur ‘s ochtends.

“Je moet het geheel van de maatregelen bekijken om te zien of ze effect hebben. Wij hebben heel hard ingezet op het verkleinen van de sociale bubbel. De vraag is of dat in de praktijk ook gebeurt. Wanneer je mensen op restaurant ziet, blijft de vraag of ze daar echt zitten met hun bubbel, of dat men nog steeds verder blijft doen wat men voor die maatregel ook deed. Op dit moment hebben we daar heel weinig zicht op”, besluit Van Ranst.

Bekijk ook: Marc Van Ranst: “Mondmaskerplicht in Brussel is onvoldoende”



