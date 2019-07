Vanaf september boetes voor wildparkeren steps SZM

26 juli 2019

16u46 0 Brussel Het Brussels Gewest maakt in september een lijst bekend van zones waar steps niet mogen parkeren. Dat meldt Bruzz. De gemeentes waren wel al langer beu dat de steps het straatbeeld overspoelen.

Begin juli had Elsene nog zelf het heft in eigen handen genomen en parkings geplaatst voor de elektrische deelsteps. Zo wou de gemeente de grootste overlast van de steps, het wildparkeren, vermijden. Burgemeester Christos Doulkeridis zei toen dat de gemeente zelf orde in de chaos moest scheppen.

Elsene kon wel geen boetes uitdelen voor steps die niet juist geparkeerd stonden, maar daar komt binnenkort verandering in. Het gewest werkt samen met de gemeentes om in september een lijst te publiceren met no park-zones. De steps die dan verkeerd geparkeerd staan, krijgen een administratieve boete. Die boete wordt opgestuurd aan het deelstepbedrijf indien zij de steps niet binnen 24 uur ophalen.