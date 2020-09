Vanaf morgen strengere maatregelen in Brussel: cafés moeten vroeger sluiten, samenscholingen ingeperkt JMBB

27 september 2020

05u15 154 Brussel Na crisisoverleg is beslist dat Brussel vanaf maandag scherpere maatregelen invoert om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden.



Cafés moeten om 23 uur de deuren sluiten. Groepen die groter zijn dan tien personen, mogen tussen 23 uur en 6 uur niet samenscholen. De maatregelen gaan in voor een periode van drie weken. Aan in- en uitgangen van scholen wordt vanaf 1 oktober een mondmasker verplicht.

De Brusselse regering antwoordt daarmee op de roep van verschillende experten en premier Wilmès, die gisterochtend “heel vlug striktere maatregelen” aankondigde in regio’s waar het aantal coronabesmettingen sterk blijft toenemen. Het aantal positieve coronastaaltjes en ziekenhuisopnames liggen in het Brussels Gewest hoger dan elders.

Lokale besturen in het Gewest kunnen nog steeds beslissen waar ze de mondmaskerplicht vanaf 1 oktober al dan niet laten gelden. De algemene mondmaskerverplicht vervalt dus nog steeds op 1 oktober.

Inge Neven, hoofd van de Brusselse Gezondheidsinspectie, verduidelijkt: “We moesten tijdig ingrijpen om een volledige lockdown te vermijden. We blijven naast deze verscherpte maatregelen echter hameren op de basisregels. De meeste infecties doen zich voor tussen nauwe contacten, en daarbij blijft het belang van de basisregels onmiskenbaar.” De maatregelen zouden zich ongeveer moeten nestelen binnen een kleurcode van de veelbelovende Celeval-barometer zodat de situatie in Brussel op basis van dat model later geherevalueerd kan worden.

