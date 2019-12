Vanaf 6 januari nieuw busstation aan Brussel-Noord SHVM

26 december 2019

17u18 0 Brussel Vanaf 6 januari 2020 zal het vernieuwde, tijdelijke busstation Brussel-Noord van De Lijn in dienst worden genomen. Dat laat vervoersmaatschappij De Lijn weten. De werken, die eind oktober van start gingen, zijn volgens de vervoersmaatschappij volledig volgens plan verlopen. De halte zal er nog tot aan de start van de heraanleg van het CCN-gebouw in 2021 aanwezig zijn.

Alle vertrekkende bussen van De Lijn stoppen voortaan aan hetzelfde perron ter hoogte van het vroegere perron 9. In totaal gaat het om zo’n 25 lijnen. De toegang tot en vanaf het NMBS-station is het makkelijkst via de roltrappen en de trappen in de inkomhal van het treinstation en via perron 7 (MIVB) van het busstation. Het nieuwe perron is bovendien verhoogd aangelegd zodat het makkelijker is om in te stappen.

Er werden vier schuilhuisjes geplaatst om reizigers te beschermen tegen de regen. Reizigers zullen daarnaast de vertrektijden vertrektijden kunnen raadplegen op een digitaal informatiebord. Op deze manier wordt de situatie aan Brussel-Noord voor zowel reizigers als chauffeurs overzichtelijker en eenvoudiger. Ook de veiligheid en het wachtcomfort gaan erop vooruit.

Maandenlang deden zich problemen voor rond de haltes van De Lijn in Brussel-Noord. Reizigers en buschauffeurs klaagden er over de migranten die er overnachtten. Daarom werd de halte ook een tijdje verplaatst naar het Rogierplein. Uiteindelijk hoopt De Lijn om samen met de MIVB een nieuw, modern bus- en tramstation te bouwen bij Brussel-Noord, maar die plannen zijn nog niet concreet.