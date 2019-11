Vanaf 2021 wordt zone 30 de norm in Brussel: “Dit redt mensenlevens” JCV

07 november 2019

11u57 0 Brussel Vanaf 1 januari 2021 wordt de zone 30 de algemene regel in het Brussels Gewest. Dat staat in het verkeersveiligheidsplan van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). Zij wil ook versneld de zwarte punten in de hoofdstad aanpakken.

Zoals 50 kilometer per uur vandaag de standaardsnelheid is in de bebouwde kom, zo moet 30 kilometer per uur dat worden vanaf begin 2021. “Nu moeten gemeenten nog een uitzondering aanvragen op de regel als ze een zone 30 willen maken”, zegt Van den Brandt. “Dat werken we weg. Voor de veiligheid is dit erg belangrijk. De kans om zwaargewond te raken is veel groter als de aanrijding gebeurt aan 50 kilometer per uur. Dat zakt drastisch als de snelheid ook lager is.”

Van den Brandt wil niet alleen de regel veranderen. “We zullen ook inzetten op controle en de infrastructuur aanpassen. Bij een zone 30 komt heel wat meer kijken dan verkeersborden plaatsen”, zegt ze. “Daarom roepen we volgend jaar een staten-generaal samen. Daar gaan we met experten, de politie, bewoners en alle andere betrokken partijen bekijken hoe we dit het best uitwerken.”

Niet alle wegen vallen in de zone 30. Op bepaalde in- en uitvalswegen blijft een maximumsnelheid van 50 op 70 kilometer per uur behouden. “Maar zij moeten de uitzondering worden”, zegt de minister.

Zwarte punten

Een ander doelwit van het plan van Van den Brandt zijn de zwarte punten in Brussel. Vier jaren geleden werden er daarvan al 30 geïdentificeerd. Daarvan bleven er bij het begin van de legislatuur nog 22 over. Als oorzaak van de trage afwerking van de lijst verwees voormalig Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) onder meer naar de complexiteit en naar de ellenlange doorlooptijd van de procedures, net als naar botsende belangen tussen het Brussels Gewest en de gemeenten, die vaak een vinger in de pap hebben.

Van den Brandt gaat er prat op dat zij veel van die hindernissen kan ontwijken omdat ze de eerste Brusselse minister is die tegelijk bevoegd is voor mobiliteit, openbare werken én verkeersveiligheid. “Daardoor kunnen we bij elke heraanleg verkeersveiligheid de absolute prioriteit geven”, zegt ze. “We hebben momenteel al drie extra punten aangepakt en zijn bezig met een vierde.”

De minster wijst er bovendien op dat het budget voor verkeersveiligheid met 10 procent is verhoogd. Van den Brandt belooft tegen het einde van de legislatuur alle resterende zwarte punten weg te werken.