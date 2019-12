Vanaf 1 januari duurder parkeren rond Vorst Nationaal JCV

09u30 0 Brussel De gemeente Vorst zal vanaf begin januari zijn ‘evenemententarief’ en de bijhorende zone invoeren rond Vorst Nationaal. Tegen de maatregel kwam protest van de plaatselijke handel, maar de gemeente heeft de oorspronkelijke regeling aangepast.

In de evenmentenzone gaat de prijs om te parkeren tijdelijk naar vijf euro per uur. De maatregel is bedoeld om de eeuwige parkeerproblemen bij concerten in Vorst Nationaal te verzachten.

De gemeente kreeg voor de maatregel tegenkanting, maar voert nu aanpassingen door. De maatregel zal worden toegepast tussen 19.30 uur en middernacht en niet langer vanaf 18 uur zoals aanvankelijk aangekondigd. Daarnaast komt er een aanpassingsperiode tussen 1 januari en midden februari. In die periode zullen de controleurs aan informatie en preventie doen ter attentie van de automobilisten. Wie een overtreding begaat, zal niet gestraft worden.

Wie een bewonerskaart heeft, moet uiteraard niet het evenemententarief betalen. “Als ze bezoekers hebben die met de auto komen op een dag dat de evenementzone van toepassing is, hoeven die niet het tarief van 5 euro per uur te betalen om te parkeren”; laat de gemeente weten.

De zone zal een jaar lang getest worden. Daarna bekijkt de gemeente of ze deze definitief invoert.