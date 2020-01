Van ‘wauw!’ tot boegeroep en mist. Veel mist: dat was het vuurwerk op de Heizel in een notendop MKV

01 januari 2020

03u18 1 Brussel Om twee minuten voor middernacht werden dinsdag alle toegangen tot de Heizel afgesloten. Het plein stond bomvol met toeschouwers en ook aan de verschillende toegangswegen verzamelde zich een mensenmassa. In totaal kwamen 60.000 mensen het vuurwerk bewonderen. Daarmee was het er bijna letterlijk over de koppen lopen. 20 minuten lang werd het ene na het andere schot gelost. Wie te ver stond zag jammer genoeg enkel wat kleurschakeringen op de dichte mist. Een deel van de vuurwerkliefhebbers vertrok al amper enkele minuten na het startschot.

Wie in de zone tussen het vuurwerk en het Atomium stond kon zich gelukkig prijzen. Zo ook een drietal uit Frankrijk dat speciaal voor Nieuwjaar drie dagen afzakte naar Brussel. “Het was geweldig! Gedurende het hele spektakel is er geen seconde stilte geweest. Het was prachtig om naar te kijken. Gelukkig dat we zo dicht stonden, anders hadden we er waarschijnlijk niet veel van gezien”, vertelt Bahas Djilali (17).

Uitjoelen

Helaas stond heel veel volk op de zone achter het Atomium. “We moesten kijken op een minischermpje en het vuurwerk kwam niet boven het Atomium uit. Er weerklonk heel veel boegeroep in het publiek”, vertellen Ruben en zijn ouders uit Meise. “Zelfs het vuurwerk dat achter ons in het park afgestoken werd was beter zichtbaar.” Evy (11) en haar vader Stefaan De Proft (47) uit Dilbeek trokken ook wat teleurgesteld weer huiswaarts. “Jaren geleden was het echt de moeite in het centrum van Brussel. Nu is het de eerste keer dat we naar hier komen, maar het zal waarschijnlijk meteen ook de laatste keer geweest zijn.”

Chris Van Der Straeten en Iryna Vashchenko uit Halle raakten zelfs niet meer binnen. “We komen voor het eerst naar hier maar waren net te laat. We zagen de toegang voor onze ogen sluiten. Veel hebben we er helaas niet van gezien want het vuurwerk bleef vrij laag.”

Ook het weer kwam het vuurwerk niet ten goede. Hoge pijlen waren amper zichtbaar vanop enkel honderden meters. Zelfs de bovenste bollen van het Atomium waren niet zichtbaar door de dichte mist.

Gratis openbaar vervoer

Hoewel bij velen teleurstelling heerste, bleef een pak mensen hangen voor het feestje achteraf. De beats weerklonken nog een uurtje na Nieuwjaar en om 0.55 uur werd ook daarvan het einde aangekondigd. Het openbaar vervoer reed nog tot 2 uur gratis door om alle feestneuzen weer veilig thuis te brengen. Hoewel velen daar gebruik van maakten was het toch een wildgroei aan auto’s in de omliggende straten. Hele bermen stonden volgeparkeerd en het was zelfs aanschuiven aan de oprit van de autostrade.

Er valt wel degelijk te spreken over een massale opkomst, maar toch bleef het op de Heizel zo goed als vrij van incidenten. In de deelgemeenten van Brussel was het iets woeliger met acht autobranden op de teller. Al bij al braken geen grote rellen uit zoals afgelopen nieuwjaarsnacht in Sint-Jans-Molenbeek.