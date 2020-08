Van huis waar seriemoordenaar leefde tot groene ruimte: Pándy-huis ondergaat gedaanteverwisseling JMBB

18 augustus 2020

09u42 0 Brussel Op de hoek van de Vandermaelenstraat en de Koolmijnenkaai werd een van de huizen van seriemoordenaar András Pándy in 2013 gesloopt. Omdat het gemeentebestuur iets met de lege ruimte wil doen, is er beslist om het een groene invulling te geven.

In 2013, nadat het huis met de grond gelijk gemaakt werd, geraakte de grond maar niet verkocht aan bouwpromotoren. De gemeente Molenbeek krijgt het terrein opnieuw in handen. Er zou een project voor daklozen van de grond gaan, maar daarvan is nooit iets in huis gekomen. Intussen lopen de gesprekken tussen Archi Human en de gemeente om toch nog iets op poten te zetten, maar in de tussentijd zal het terrein een groene invulling krijgen. Tegen het einde van het jaar zou de groene ruimte het licht moeten zien.

András Pandy werd in 2002 door het Brusselse hof van assisen veroordeeld tot een levenslange celstraf. Op zijn kerfstok staan de moord op zes familieleden, een moordpoging, en verkrachting van drie dochters. De genaturaliseerde Hongaarse dominee liet de lichamen van zijn familieleden oplossen in een sterk zuur. Hij overleed in 2013.