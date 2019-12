Van duister naar donkerder... Nu moeten agenten al de zaklamp bovenhalen in Brussels justitiepaleis WHW

19 december 2019

10u17 52 Brussel De problemen met de verouderde technische installaties in het Brusselse justitiepaleis worden elke dag erger. Deze voormiddag werd een zaak voor de raadkamer behandeld met behulp van zaklampen van de aanwezige politiemensen omdat de verlichting was uitgevallen. Dinsdag kon een zitting van de correctionele rechtbank enkel doorgaan omdat een breedstraler werd ingezet.

De zitting van de raadkamer was vanmorgen nog maar net begonnen, toen de verlichting begon te knipperen en uiteindelijk helemaal wegviel. Ten einde raad besloten de aanwezige politieagenten hun zaklamp te gebruiken, om de pleidooien voort te kunnen zetten. “De voorzitter heeft dan maar beslist om de zitting te schorsen, in afwachting van een herstelling van de lampen”, aldus een aanwezige advocaat.

Het is het zoveelste blunderhoofdstuk in het lijvige boek van de Brusselse justitie. Het immense justitiepaleis met zijn verouderde infrastructuur is niet de meest geschikte locatie om recht te spreken, en deze week werd dit al twee maal pijnlijk duidelijk. Eerder deze week begaf de laatste lamp van zittingszaal 01.7 het, waardoor de kamer in het duister was gehuld. Maandag kon de zitting nog worden verhuisd naar een andere zaal, maar dinsdag gingen de rechtszaken noodgedwongen door in de donkere zaal. De rechtbank had een breedstraler, een lamp die ’s nachts op bouwwerven wordt gebruikt, gevonden en neergepoot zodat de zitting toch kon plaatsvinden. De verlichting in deze zaal werd inmiddels vervangen waardoor de breedstraler niet meer nodig is.

“Om 9.43 uur kregen we melding van het probleem waarna de technische dienst het heeft opgelost. Omstreeks 13.10 uur waren de lampen vervangen”, aldus FOD Justitie-woordvoerder Edward Landtsheere, die wel toegeeft dat het niet altijd makkelijk werken is in het justitiepaleis. “Het is een imposant gebouw wat met zich meebrengt dat er wel vaker iets misgaat. Bovendien is het een gigantisch gebouw dat een specifieke aanpak vereist op vlak van onderhoud en opvolging van incidenten., klinkt het. “Toch lukt dit dankzij ons systeem waarbij via een centraal e-mailadres problemen aan ons gecommuniceerd kunnen worden.”