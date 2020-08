Van briljante VUB-rector tot koelbloedige moordenaar: “Een echtelijke ruzie, een duw, en dan raakt hij in paniek”

Brussel

Het was een vreselijk ongeval. Midden in de nacht. De auto vloog in brand, zijn vrouw kon hij niet redden. Althans, dat is het verhaal van VUB-rector Jean Renneboog in 1991. De speurders krijgen echter al snel twijfels bij zijn versie van de feiten. Want wie maakt er om 3 uur ‘s nachts nog een testritje in een huurauto? En wat deden die flessen brandbare white spirit toevallig achterin? Was de dood van professor Claire Squilbin wel per ongeluk? Meer straffe misdaadverhalen van de laatste 50 jaar lees je in

.