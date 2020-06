Valse taxiverkrachter vindt tien jaar cel ‘te streng’: “Liefst 5 jaar... waarvan een deel met uitstel” Wouter Hertogs

16 juni 2020

17u30 0 Brussel De verdediging van Yacine B. (44), de valse taxichauffeur die 8 studentes misbruikte, vraagt om een deel van zijn straf met uitstel op te leggen. “De gevorderde tien jaar is streng”, klonk het. Een van zijn slachtoffers was het hier niet mee eens. “De maximumstraf ligt hoger dan tien jaar. Waarom werd die dan niet gevorderd?”, vroeg ze zich af.

Vorige week vorderde het openbaar ministerie tien jaar cel voor de serieverkrachter. De man werkte als buschauffeur bij de MIVB. Na zijn shift ging hij bij zijn ouders in Elsene slapen. Tijdens die ritten tussen het Deltadepot en zijn ouderlijke woning zag hij zijn kans schoon om verschillende jonge meisjes die dikwijls onder invloed van alcohol waren mee te lokken in zijn zogenaamde taxi. Uiteindelijk werd de man vervolgd voor acht feiten van aanranding of verkrachting, vaak met verzwarende omstandigheden zoals bedreiging met een wapen. Een negende vrouw zou hij bedreigd hebben, maar ze kon ontsnappen voor het erger werd.

Ik ben opgegroeid met de terreur van Marc Dutroux. De volgende generatie zal jouw naam kennen als het monster dat zijn menselijkheid heeft verloren Slachtoffer

Vorige week had de man zelf al het woord genomen, al kwam er niet veel zinnigs uit. “Ik heb misschien ‘misbruikt en geprofiteerd’, maar heb nooit fysiek geweld gebruikt. Nooit heb ik een hand opgeheven””, zei hij. Ook ontkende hij vrouwen te hebben bedreigd met een mes. “Misschien heb ik wat aangedrongen bij enkele meisjes, maar niet door een mes te nemen.”

Dutroux

Woorden die de slachtoffers logischerwijze frustreerden. Een van hen nam vandaag dan ook het woord. “Waarom werd slechts tien jaar gevorderd? De maximumstraf ligt toch hoger? Aan wat heeft hij dat verdiend? Ik voel me echt in de steek gelaten door justitie”, klonk het. Ook had ze nog enkele woorden over voor de veertiger, vader van twee. “Ik ben opgegroeid met de terreur van Marc Dutroux. De volgende generatie zal jouw naam kennen als het monster dat zijn menselijkheid heeft verloren.”

Voorwaarden

Daarvoor had B.’s advocaat Philippe De Keyzer om een nog mildere straf verzocht. “Mijn cliënt moet behandeld worden. Hem tien jaar wegsteken in de gevangenis lost niks op. Daarom vragen we een celstraf van maximaal 5 jaar, waardoor een deel ervan met uitstel met voorwaarden kan uitgesproken worden. De raadsman verzette zich ook tegen de burgerlijke partijstelling van de openbare vervoersmaatschappij MIVB, die een schadevergoeding vroeg omdat haar reputatie beschadigd zou zijn door de daden van zijn cliënt. Die was tijdens de feiten werknemer van de MIVB en zou zijn dienstkledij hebben gedragen toen hij de slachtoffers oppikte met zijn wagen. Volgens De Keyzer werd de reputatieschade geleden omdat de media dat detail hadden verspreid. Uitspraak op 30 juni.