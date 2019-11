Valse taxichauffeur die ULB-studente verkrachtte, was buschauffeur bij MIVB HAA SHVM

13 november 2019

14u59

Bron: Bruzz 1 Brussel De 44-jarige man die is aangehouden i n het onderzoek naar de ontvoering en verkrachting van een ULB- studente, werkte als buschauffeur bij de MIVB. Dat bevestigt de Brusselse openbaarvervoermaatschappij aan Bruzz. De verdachte, Y.B., is intussen ontslagen, laat woordvoerster An Van hamme weten. De MIVB gaat zich burgerlijke partij stellen in de zaak.

De studente deelde haar verhaal begin deze maand op de Facebookpagina van ULB Confessions. In haar getuigenis vertelde de jonge vrouw dat ze na een doop in La Louvière werd opgehaald door de bestuurder van een grijze Citroën, die zich voordeed als een Collecto-bestuurder. De man zou haar hebben meegenomen, ontvoerd en verkracht. De studente zei ook dat de bestuurder vermoedelijk een MIVB-uniform droeg. Of de man daadwerkelijk bij de Brusselse openbaarvervoermaatschappij werkte, was tot nu onduidelijk.

De MIVB bevestigt nu dat de veertiger wel degelijk voor het bedrijf werkte. Volgens woordvoerster An Van hamme was Y.B. een buschauffeur. “Wij hebben hem inmiddels ontslagen”, bevestigt Van hamme aan Bruzz. De MIVB gaat zich burgelijke partij stellen in de zaak, “want dit druist helemaal in tegen onze waarden”. Een intern onderzoek is op dit moment niet aan de orde. “Dat is nu aan het parket”, aldus nog de MIVB-woordvoerster.



Verdachte Y.B. kon op 8 november door de Brusselse politie opgepakt worden in Elsene. De man werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor verkrachting en aanranding van de eerbaarheid met geweld en wapenvertoon. De veertiger werd al gezocht voor drie andere zedenfeiten, die in de loop van dit jaar werden gepleegd in het Brusselse. Of hij ook in aanmerking komt voor andere, oudere zaken, is nog niet duidelijk.