Valse taxichauffeur (44) opgepakt voor verkrachting ULB-studente, werd ook gezocht in drie andere dossiers TT

08 november 2019

14u07

Bron: Belga 22 Brussel In het onderzoek naar de ontvoering en verkrachting van een studente van de ULB is een verdachte opgepakt. Dat heeft het Brusselse parket gezegd op een persconferentie. Het gaat om een 44-jarige verdachte, B.Y., die al gezocht werd voor drie andere zedenfeiten die in de loop van dit jaar werden gepleegd. Y. gebruikte daarbij altijd dezelfde werkwijze: hij wachtte jonge studentes op aan een taxistandplaats van Collecto en stelde zich daar voor als taxibestuurder.

Volgens de studente, die haar verhaal deed op de Facebookpagina ULB Confessions, werd ze zaterdagnacht na een doop opgehaald door de bestuurder van een grijze Citroën, die zich voordeed als een Collecto-bestuurder. De man zou haar hebben meegenomen, ontvoerd en verkracht.

"Ik denk dat de bestuurder, die een MIVB-uniform draagt, van Maghrebijnse origine is en met een grijze Citroën rondrijdt, dronken meisjes opzoekt en zich voordoet als een Collecto- of taxibestuurder", klonk het in haar getuigenis. Het verhaal werd intussen al meer dan 2.000 keer gedeeld, terwijl een aantal andere mensen in een reactie schrijven dat hen iets gelijkaardigs ook bijna is overkomen in de buurt van de ULB.

Het parket bevestigt nu dat vanmorgen een verdachte is opgepakt in Elsene. Het gaat om de 44-jarige B.Y. , geboren in 1975. Hij heeft volgens het parket geen gerechtelijk verleden behalve verkeersinbreuken. Aan het onderzoek zijn nog drie andere zedenfeiten van dit jaar gevoegd, het gaat daarbij om aanranding en verkrachting met geweld en een wapen. Elke keer zou Y. studentes hebben opgewacht aan een Collecto-standplaats, maar volgens het parket werkte de man niet voor een taximaatschappij.

Collecto is een collectieve taxidienst die zeven dagen op zeven beschikbaar is tussen 23 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s ochtends in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De dienst wordt aangeboden door de klassieke taxi’s die meerdere klanten oppikken die hetzelfde traject willen afleggen.

Het Brusselse parket opende zondag een onderzoek naar de feiten, maar dat onderzoek werd begin deze week overgenomen voor het parket van Bergen. Volgens het parket van Bergen waren er aanwijzingen dat de feiten van verkrachting zouden plaatsgevonden hebben in La Louvière. Nu is het onderzoek opnieuw naar Brussel verhuisd. De verdachte zal nu worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter.