Vals alarm bij horlogewinkel Tollet SZM

27 juni 2019

11u50 0 Brussel Op de hoek van de Kleerkopersstraat en de Gretrystraat in Brussel was er gisterenavond omstreeks 22 uur het antidiefstalsysteem afgegaan bij horlogewinkel Tollet. Het bleek een vals alarm te zijn door een onhandige werknemer. Dat bevestigt woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw.

Het antidiefstal systeem is gisterenavond rond 22 uur per ongeluk afgegaan bij horlogewinkel Tollet. Dat systeem zorgt ervoor dat inbrekers opgesloten worden in een sas en dat er rook ontstaat. De brandweer kwam ter plaatse en verluchtte de lokalen.