Vakbondsman trekt aan alarmbel na aanval op brandweerman: “Dit was geen geïsoleerd incident. Er is nood aan echte straffen!” WHW

26 augustus 2019

16u27 0 Brussel Na het incident van afgelopen weekend in Laken waarbij een brandweerman werd aangevallen is de maat vol voor de Brusselse brandweer. “Dit was geen geïsoleerd incident. En nog horen we niets uit politieke hoek”, klinkt het bij vakbondsman Eric Labourdette.

In een open brief aan premier Michel (MR) vraagt vakbondsman Eric Labourdette (VSOA) om zwaardere boetes en effectieve gevangenisstraffen. “Bij een groot deel van de bevolking worden wij brandweermannen enorm geapprecieerd. Jammer genoeg is er een bende gangsters die ons als een doelwit zien dat ze kunnen aanvallen. Ze weten toch dat ze hier ongestraft mee wegkomen”, klinkt het bitter. Afgelopen weekend kreeg een brandweerman een vuistslag in het gezicht bij een interventie in de Modelwijk te Laken. Géén geïsoleerd geval, beklemtoont Labourdette. “We kennen dat spelletje ondertussen. Eerst bellen ze ons voor een brandende vuilnisbak. Die schiet niet vanzelf in brand. We blussen, en dan bellen ze weer, voor een brandende container met plastic afval. Opnieuw: aangestoken. Daarna wordt de brandweerman aangevallen. Dat kan je toch niet laten passeren?”

Racisme

In bepaalde media werd geopperd dat de brandweerman zich eerst schuldig zou gemaakt hebben aan enkele racistische uitspraken tegenover zijn agressor. “De aangevallen brandweerman is zelf van buitenlandse origine. Hij stond een slang op te rollen toen de andere man hem op de schouder tikte. Toen hij zich omdraaide, kreeg hij meteen een slag in het gezicht. De brandweerman is een maand werkonbekwaam, de ander heeft amper verwondingen. Dat zegt toch genoeg?” aldus Labourdette. Het Brusselse parket opende een onderzoek naar het incident. De agressor zal komende week opgeroepen worden voor een ondervraging.

Oudjaarsnacht

In zijn open brief lijst Labourdette een aantal gewelddadige incidenten op. Op oudejaarsnacht nog werden de brandweermannen aangevallen toen ze verschillende interventies in Sint-Jans-Molenbeek moesten doen. “De pers heeft hier ruimschoots aandacht aan besteed en toch hebben we uit politieke hoek geen enkele veroordeling van dit geweld gehoord. Jullie stilte is veelzeggend.”

Concreet vraagt de vakbond zwaardere boetes en effectieve gevangenisstraffen. “En als er niet genoeg plaats is in de gevangenissen moeten ze er maar bijbouwen. Iedereen kent de probleemwijken in het Brusselse en de brandweerlieden al zeker!”