Vakbondsman klaagt werkomstandigheden brandweer aan: “Het is net als een dokter met enkel een doosje pleisters naar het slagveld sturen” SHVM

30 maart 2020

12u36 0 Brussel Vakbondsman Eric Labourdette van de Brusselse brandweer is niet te spreken over de werkomstandigheden waarin de brandweer al jaar en dag in moet werken. En daar doet de coronacrisis geen goed aan. Volgens Labourdette is er dan ook een schrijnend gebrek aan beschermingsmateriaal. “Dit land ziet eruit als een lege tank zonder reserves.”

Al jaar en dag klagen de brandweerlieden over de naar eigen zeggen betreurenswaardige werkomstandigheden. Volgens hen zijn sommige brandweerkazernes ware ruïnes en voldoen ze niet aan de opgelegde voorschriften. Ook het tekort aan beschermingsmateriaal zit de brandweer hoog. De coronacrisis zorgt er dan ook voor dat de brandweer opnieuw een noodkreet slaakt. Volgens vakbondsman Eric Labourdette is er een gebrek aan mondmaskers, wegwerpoveralls, hydro-alcoholische gel en helmen met veiligheidsvizieren. “Je kan het vergelijken met een dokter die naar een slagveld wordt gestuurd, enkel en alleen met een doosje pleisters”, aldus Labourdette. “Deze beschermende kits zijn noodzakelijk voor onze hulpverleners als we niet zelf besmet willen raken!”

Gebrek aan kleding

Daarnaast is werkkleding een van de punten waarvan de brandweer wil dat er dringend werk wordt gemaakt. “Veel hulpverleners dienen hun brandweerpakken zelf te wassen in de brandweerkazerne. Om het nog erger te maken, hebben sommige werkgevers besloten dat, aangezien het ondenkbaar is om met een uitrusting naar huis te gaan, de ambulancechauffeur te verplichten om in de kazerne te blijven voor een volgende interventie in plaats van naar huis te gaan. En dit onbetaald!”

“Wegwerpoveralls worden hergebruikt, maskers worden acht uur lang gedragen, helmen met beschermende vizieren ontbreken, ontsmettingsmiddelen worden spaarzaam gebruikt en in sommige gebieden wordt een dekzeil geplaatst in de ambulance om een scheiding te hebben tussen de patiënt en de ambulancechauffeur. Maar we beseffen ook dat dit dekzeil nutteloos is aangezien de patiënt door ons verzorgd moet worden.”

“Als klap op de vuurpijl wordt er een oproep gedaan via de coronavirusinfosite. Daar wordt gevraagd aan de burger om beschermingsmateriaal aan te bieden. De burger moet dus de staat helpen! Op die manier bekennen ze dat ze niet in staat zijn om de werknemers te beschermen, maar diezelfde werknemers moeten hen wel wat bieden!”

Dit is de wet van de jungle: ieder mens voor zich, alles mag, enkel de sterksten overleven, doden of gedood worden. Eric Labourdette

Wet van de jungle

“De huidige situatie maakt plaats voor allerlei excessen”, gaat Labourdette verder. “De werktijden veranderen zonder enig overleg vooraf. Het respect dat zo belangrijk is voor onze werkgevers wordt volledig vergeten!”

“Dit is de wet van de jungle: ieder mens voor zich, alles mag, enkel de sterksten overleven, doden of gedood worden. Zelfs de communicatie lijkt te zijn gemaakt met als enig doel het personeel van de reddingsdienst gerust te stellen! Eerst wordt ons verteld dat indien we worden blootgesteld aan een coronageval, dat we in quarantaine moeten gaan. Dan krijgen we te horen dat we aan het werk kunnen gaan als we een masker dragen en geen symptomen hebben. Is dit echt?”

We worden opgeroepen om maskers uit China te vervoeren en ze naar verschillende ziekenhuizen of instellingen te brengen, terwijl velen van ons al positief testten op Covid-19! Eric Labourdette

Geen aanmoediging

“België heeft zo’n 17.000 brandweermannen, waaronder 12.000 vrijwilligers. Vierentwintig uur per dag helpen ze de bevolking. Volgens cijfers van het Federaal Kenniscentrum vonden in 2017 378.087 ambulancemissies plaats, wat overeenkomt met 67,06% van de interventies in de reddingszones. En toch, geen woord. Geen woord van aanmoediging. We worden opgeroepen om maskers uit China te vervoeren en ze naar verschillende ziekenhuizen of instellingen te brengen, terwijl velen van ons al positief testten op Covid-19!”

Civiele bescherming

Ook de sluiting van enkele centra voor civiele bescherming is voor Labourdette een van de pijnpunten. “Vroeger hadden we voor dit soort missies een civiele verdediging. Maar dat was vóór het verstandige besluit van de vorige regering om vier van de zes centra voor civiele bescherming te sluiten en haar agenten naar onderbezette hulpgebieden te sturen. Er is echter niets veranderd, er is nog steeds een gebrek aan operationeel personeel in de hulpzones.”

Dit land ziet eruit als een lege tank zonder reserves. Door te besparen op essentiële diensten, is dit land niet meer in staat om de veiligheid van zijn burgers te garanderen. En dus ook wij zijn niet in staat om de veiligheid van de burgers te garanderen vanwege het gebrek aan vooruitziendheid van de staat! Eric Labourdette

“Een ander hulpmiddel waarvoor civiele bescherming nuttig zou zijn geweest, is de decontaminatie van onze ambulances na een patiëntentransport. Bij de Brusselse brandweer hebben we twee ontsmettingslijnen opgezet voor onze ambulances die overbelast zijn. Deze decontaminatie wordt uitgevoerd door personeel naast hun missies. Rust de soevereiniteit van een natie niet onder andere op haar vermogen om de veiligheid van haar burgers te waarborgen?”

Lege tank zonder reserves

“Dit land ziet eruit als een lege tank zonder reserves. Door te besparen op essentiële diensten, is dit land niet meer in staat om de veiligheid van zijn burgers te garanderen. En dus ook wij zijn niet in staat om de veiligheid van de burgers te garanderen vanwege het gebrek aan vooruitziendheid van de staat!”

“Na deze crisis zullen we op zoek gaan naar antwoorden op onze vragen. We zullen meer nodig hebben dan retoriek. Het is niet mogelijk om op de 22e een mooie toespraak te houden en die op de 23e te vergeten! We zullen concrete actie moeten ondernemen ten aanzien van de veiligheidsdiensten, want de maat is vol”, besluit Labourdette.

