Vakbonden maken zich klaar voor stakingsgolf in Brusselse publieke sector SZM

09 september 2019

17u56 0 Brussel De christelijke, socialistische en liberale vakbondsfront uitte maandag hun ontevredenheid over het nieuwe Brusselse regeerakkoord. Daarin zou de publieke sector in het Brussels Gewest weer de dupe zijn, door de lage lonen en moeilijke werkomstandigheden. Zowel in de gemeenten, de OCMW’s als in de medische sector dreigt er vanaf oktober een stakingsgolf te komen. Zo waarschuwt de vakbondsfront.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront, dat ondertussen al een jaar samenwerkt, heeft maandag een actieplan aangekondigd dat ervoor moet zorgen dat lokale ambtenaren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Iris-ziekenhuizen eindelijk recht krijgen op een loonsverhoging en betere werkomstandigheden. “Enkel met acties kunnen we druk op de ketel hoog houden”, zegt voorzitter van het ACOD-CGSP Mathieu Verhaegen. Het eerste wapenfeit van het actieplan is een grote algemene vergadering die aanstaande vrijdag 13 september plaatsvindt in de Congresstraat in Brussel. “De regering had ons voor de verkiezingen al beloofd om er iets aan te doen”, aldus Verhaegen. “Maar dat bleek enkel snoep te zijn om ons te sussen. Ze hebben allemaal de cijfers gezien en zijn met ons akkoord, maar doen niets.”

“Oorlogsverklaring”

De maat is voor de vakbonden aan het overlopen. “De laatste loonsverhoging in de publieke sector gebeurde tien jaar geleden, terwijl ze nu met het laatste regeerakkoord hebben beslist om het aantal schepenen te verhogen”, zegt Verhaegen. “Het geld is er, het zijn gewoon altijd de lage lonen in de publieke diensten die onderbetaald zijn.” Voor de vakbonden zijn juist die diensten van groot belang, zoals OCMW-medewerkers of zorgverleners, omdat elke Brusselaar daarmee geraakt is. “Als daar niet op geïnvesteerd wordt, wat geeft dat dan als signaal?”

De vakbonden eisen daarom een loonsverhoging van 10 procent, om de werkomstandigheden weer te verzachten. “Nu lijkt het alsof de enige uitdaging in Brussel de nieuwe metro is.” Het vakbondsfront wil daarom zo snel mogelijk met de nieuwe regering samenkomen en dat willen ze voor 1 oktober, anders dreigen ze met een stakingsgolf.

Witte woede

Een honderdtal betogers uit de gezondheidszorg hebben maandagochtend ook een actie gehouden aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid in Brussel, waar de werkgeversorganisaties en de vakbonden bijeen kwamen. De vakbonden hebben toen de werkgevers een symbolisch groot stembiljet overhandigd, waarop ze de keuze kregen tussen het ondertekenen van de cao’s (collectieve arbeidsovereenkomst) of een staking.

Een werknemer die liever anoniem blijft getuigt van de collectieve ontevredenheid. “We hebben geen eindejaarspremie meer, krijgen zelfs geen volledige terugbetaling van het openbaar vervoer, terwijl politici het geld in hun eigen zakken steken.” Al 5 jaar, gaat het volgens de anonieme getuige bergaf. “We spreken hier over concrete situaties van mensen. Een collega van mij slaapt zelfs in zijn auto, omdat hij het financieel te zwaar heeft.” Zo’n 90 procent van zijn collega’s zou bereid zijn om te staken. “We kunnen niets anders doen, we hebben het meermaals laten weten, maar er gebeurt niets.”

Op 25 oktober is het twee jaar geleden dat het sociaal akkoord werd gesloten. De vakbonden betreuren dat er sindsdien vrijwel geen uitvoeringsovereenkomsten meer ondertekend zijn geweest door de werkgeversorganisaties. Op 24 oktober, twee jaar na het akkoord, wordt er daarom ook een nationale stakingsdag georganiseerd.