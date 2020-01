Vakbond reageert op beschuldiging racisme Brusselse brandweer: “De parlementsleden zouden beter hun woordenboek eens openslaan” SHVM

20 januari 2020

13u54 0 Brussel Vakbondsman Eric Labourdette van de Brusselse brandweer is niet te spreken over de beschuldigingen die parlementsleden Petya Obolensky (PTB), Hicham Talhi (Ecolo) en Jan Busselen (PVDA) uitten tegenover een officier van de brandweer. Die laatste zou volgens de parlementsleden een verwijzing hebben gemaakt naar het Nazisme door op sociale media te stellen dat de brandweer beter zou teruggrijpen naar de methodes van Duitse pantserdivisies. “We zijn het beu om iedere keer opnieuw beschuldigd te worden van racisme”, klinkt het bij de brandweer.

Afgelopen week ontstond er opnieuw ophef om een uitspraak die een brandweerofficier van de Brusselse brandweer postte in een Facebookdiscussie over de rellen tijdens oudejaarsnacht. De man reageerde dat de brandweer genoeg heeft van de rellen, meer bepaald in Anderlecht, en dat men daarom beter teruggrijpt naar de ‘panzer division’ – een verwijzing naar eenheden van de Duitse Wehrmacht tijdens WOII - om komaf te maken met zulke incidenten.

Ecolo en PVDA/PTB merkten de uitspraken op en tilden zwaar aan de woorden. Parlementsleden Jan Busselen en Hachim Talhi wezen vrijdag in het Brussels parlement in hun vraag op de verschillende feiten van racisme binnen de Brusselse brandweer en vroegen kordate acties van de regering. “Dit verwijst naar methodes die de Nazi’s ook gebruikten”, zei Talhi toen.

“Volgens verschillende getuigen is racistische commentaar erg courant bij de brandweer”, reageerde PTB-parlementslid Petya Obolensky. “In het verleden is daar nooit serieus op ingegaan. Die straffeloosheid kan de discriminatie alleen maar aanmoedigen.”

In deze tijd, waarin de brandweer geconfronteerd wordt met een toename aan gewelddadige acties tegen onze functionarissen, hebben we zulke uitbarstingen niet nodig. Eric Labourdette

Uit de context

Maar volgens Eric Labourdette, vakbondsman bij de Brusselse brandweer, is er helemaal geen sprake van racisme. “Zijn opmerking werd volledig uit de context gehaald en was bedoeld als grap”, vertelt Labourdette verontwaardigd. “De man in kwestie heeft nooit verwezen naar het Nazisme, noch naar een andere religie, huidskleur, of origine van een individu. Een verwijzing naar pantservoertuigen heeft in mijn ogen niets te maken met Nazisme, want het waren toch niet enkel SS’ers die hier gebruik van maakten? Onze collega verwees enkel naar het feit dat we in de toekomst misschien ook beter met zwaar gepantserde voertuigen rondrijden indien er zich nog gelijkaardige situaties voordoen zoals op Oudjaar. Kunnen de parlementsleden ons vertellen welke woorden in de post beschrijven dat een ras superieur is aan een ander? Ze zouden beter hun woordenboek eens openslaan om de betekenis van het woord racisme op te zoeken.”

De officier was bereid om de parlementsleden te ontmoeten. Hij wilde duidelijk maken dat dit absoluut niet racistisch bedoeld was. Eric Labourdette

Respect

Labourdette meent daarnaast dat de officier nooit problemen heeft veroorzaakt in het verleden. “Deze man werkt al veertig jaar lang bij de brandweer en nog nooit heeft iemand een klacht ingediend tegen hem. Hij heeft iedere dag zijn job uitgeoefend met respect voor de andere individuen en heeft zich altijd respectvol opgesteld tegenover zijn collega’s. In deze tijd, waarin de brandweer geconfronteerd wordt met een toename aan gewelddadige acties tegen onze functionarissen, hebben we zulke uitbarstingen niet nodig. Wat als wij brandweerlieden deze politieke vertegenwoordigers zouden beschuldigen van het in gevaar brengen van een individu door het gebruik van zo’n leugenachtige taal? Wij zijn het beu om elke keer opnieuw beschuldigd te worden van racisme!”, besluit Labourdette.

Brief

Volgens de vakbondsman probeerde de brandweerofficier contact te leggen met Ecolo en PVDA/PTB aan de hand van een brief. “De officier was bereid om hen te ontmoeten. Hij wilde duidelijk maken dat dit absoluut niet racistisch bedoeld was.” Een reactie bleef tot op heden uit.

Hakenkruisen

In oktober was er al een incident waarbij een brandweerman van buitenlandse origine klacht indiende, nadat zijn helm beklad was met racistische uitspreken en hakenkruisen. “Keer terug naar Molenbeek”, stond erop te lezen. Bovendien werd zijn kluisje opengebroken en werd er een plakje ham en een blikje bier in geplaatst. Dat onderzoek loopt momenteel nog.