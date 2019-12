Vakbond en leerkrachten eisen ontslag directrice school Vorst na rellen: “We kunnen niet met deze vrouw samenwerken” SHVM SRB

04 december 2019

17u04 18 Brussel De socialistische vakbond ACOD eist als reactie op de uitbarstingen van dinsdag in het Atheneum Andrée Thomas het ontslag van de directrice. De vakbond zat woensdagochtend samen in een algemene vergadering. Ook de leerkrachten zien de directrice liever vertrekken door haar gebrek aan transparantie en organisatie. “Als onze leerlingen een week voor de examens nog niet weten welke dagen ze een examen hebben, dan is het logisch dat ze er genoeg van hebben”, getuigt een leerkracht.

Zo’n vijftig leerlingen verschansten zich dinsdagmiddag in de refter van de school en lieten voetzoekers ontploffen in een reactie tegen het uitblijven van het examenrooster. Een leerling werd daarbij administratief aangehouden, maar een uur later opnieuw vrijgelaten. De school bleef woensdag gesloten.

Overvloed aan leerlingen

Leraren die aangesloten zijn bij de socialistische vakbond zijn van mening dat het dagelijks wanbeheer van de school door de directie alle actoren in de school in gevaar heeft gebracht. Volgens hen zou het beheer van de school niets doen aan de tekortkomingen van de directie, die eerder al werden aangekaart in een mail die gericht was naar de minister van Onderwijs van de Franstalige gemeenschap Marie-Martine Schyns. Die mail dateert al van 4 oktober 2018. Daarin stond te lezen dat de leerkrachten op regelmatige basis worden gekleineerd en geïntimideerd door de directrice en dat ze zonder overleg een verandering van het uurrooster voorgeschoteld kregen. Die brief werd toen ondertekend door 47 personeelsleden. “Maar er is tot op heden nog niets veranderd”, getuigt een leerkracht die anoniem wenst te blijven.

Naast het vertrek van de directrice pleiten de leerkrachten voor meer respect voor de beslissingen die de klassenraad neemt, een versterking van het onderbezette onderhouds- en onderwijsteam, meer transparantie over financiële middelen en een dringende verificatie van de veiligheids- en evacuatiemaatregelen die in de school gelden. “Al maanden vragen wij versterking in ons team, maar de directrice neemt ons advies en bezorgdheden niet ter harte”, getuigt een leerkracht. “Iedere keer we haar willen spreken, zegt ze dat ze geen tijd heeft. Dat kan toch niet? Waarom ben je dan directrice? Een directrice is er toch om ons te begeleiden en beslissingen te nemen?”

Bovendien eisen de leraren een limiet van 15 studenten per klas. Volgens hen is er een waar ‘opvulbeleid’ aan de gang. De docenten beweren dat er in de maand september al zo’n 200 nieuwe studenten werden ingeschreven.

Geen vertrouwen

“Het vertrouwen tussen de directrice en de leerkrachten is compleet verdwenen aangezien een dialoog voeren met deze vrouw onmogelijk is”, meent de leerkracht. “En dat over alle onderwerpen. Er wordt niet gecommuniceerd over het uurrooster of over de organisatie. En dat zet zowel kwaad bloed bij de leerkrachten als bij onze leerlingen. We kunnen ons schooljaar niet organiseren zoals we willen. Bovendien luistert de directrice ook niet naar de raad die het syndicaat haar geeft over haar beleid.”

Kleine groep

Ook de staat van de gebouwen en het administratieve wanbeheer spelen een rol in de eis van de vakbond en de leerkrachten. “Van buitenaf ziet de school er mooi uit, zeker met het parkje tegenover de school. Maar vanbinnen... Het is gewoon schandalig.”

De vakbond meent ook dat de leerlingen in eerste instantie de intentie hadden om vreedzaam te werk te gaan, maar dat een kleine groep onder hen toch besliste om de spanning om te drijven. “Het is zeker niet zo dat onze leerlingen krapuul zijn. Maar wanneer je een week voor de examens nog steeds niet weet welke examens op welke dag vallen, is het logisch dat onze leerlingen er genoeg van hebben”, voegt de leerkracht er nog aan toe.

Onpartijdig

Ook burgemeester Stéphane Roberti (Ecolo) reageert op het incident. “Ik kies in deze zaak geen partij”, meent Roberti. “Maar ik hoop wel dat iedereen er samen uit komt. Deze school heeft zeer veel potentieel. Het is ook niet de bedoeling dat deze leerlingen nu worden afgeschilderd als rebellerende kinderen, op het randje van crimineel. Want het zijn kinderen die van ondernemen houden, zelfs in het hele klimaatonderwerp.”

De school zal ook donderdag nog gesloten blijven. Die dag zal er een vergadering plaatsvinden waarbij alle betrokken partijen aanwezig zullen zijn.