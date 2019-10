Vakbond eist meer beveiliging na diefstal aan kazerne SHVM

16 oktober 2019

13u29 0 Brussel Naar aanleiding van een diefstal aan de brandweerkazerne in Anderlecht, waarbij een bestelwagen gestolen werd, klaagt de liberale vakbond VSOA opnieuw de ondermaatse beveiliging van de kazernes aan. “De overheid moet haar werk doen zodat we veilig zijn in onze kazernes”, klinkt het.

Een voertuig van de brandweerzone in Anderlecht werd in de nacht van vrijdag 11 oktober op zaterdag 12 oktober gestolen op de parking van de kazerne. Zaterdag werd het voertuig al teruggevonden.

Het ging niet om een prioritair voertuig maar om een kleine bestelwagen die ingezet werd voor administratieve en logistieke opdrachten. De wagen werd ontvreemd op de parking, waar ook wagens van de gemeente gestationeerd staan. Op 12 oktober werd de wagen in de Van Lintstraat in Anderlecht ontdekt, dat zo’n 10 minuten van de kazerne ligt. Er werd nog niemand aangehouden.

Ziekenwagen

De liberale vakbond VSOA is niet enkel te spreken over de ondermaatse beveiliging in de kazerne van Anderlecht, maar over alle kazernes in Brussel. “Mensen komen hier zomaar binnenwandelen. De deur staat hier open”, klinkt het. “De kazerne van Anderlecht is meer dan dertig jaar oud. De overheid moet haar werk doen, zodat onze brandweerlieden veilig zijn in hun kazerne.”

Het is zeker niet de eerste keer dat dieven met zaken aan de haal gaan. “We hebben zelfs al meegemaakt dat iemand een ziekenwagen verplaatste en er spullen uit had gestolen. Dit is toch niet normaal? Er moet dringend verandering komen.”

Helihaven

Drie jaar geleden maakte de vorige legislatuur in Brussel een renovatieplan op en werd een budget van 12 miljoen euro vrijgemaakt voor vijf posten, waaronder de kazerne in Anderlecht, Helihaven, de Eikenboslaan, de voorpost van de VUB in Jette en de UCL in Sint-Pieters-Woluwe, zodat deze opnieuw dertig jaar mee kunnen. Daarnaast werd er nog 1.500.000 euro vrijgemaakt voor speciale technieken waaronder verwarming en ventilatie.

Op 8 oktober verzocht David Leisterh (MR) staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Pascal Smet (one.brussels-sp.a) om iets te doen aan de erbarmelijke staat waarin sommige kazernes verkeren. Hij haalde daarbij de kazerne van Evere aan, waar vandalen nu en dan de boel kort en klein komen slagen. Smet om een nieuwe kazerne op te richten voor Helihaven, aangezien het kostenplaatje voor een renovatie te hoog opliep. Wat er met de rest van de kazernes zal gebeuren, is nog af te wachten.