Vader van overleden Adil (19) uit Anderlecht roept op tot kalmte: “We willen geen problemen” JCV

12 april 2020

22u09 108 Brussel De vader van de 19-jarige Adil, die vrijdag omkwam bij een aanrijding met een politievoertuig in Anderlecht, roept iedereen op tot kalmte na de rellen van zaterdag. De familie wil in alle rust rouwen en spreekt zich uit tegen het geweld.

In een videoboodschap op sociale media vraagt de vader om kalm te blijven. “Wij willen geen problemen”, zegt hij. “Maak geen fouten zoals sommige anderen. We willen niet dat hier nog meer miserie van komt. Ik wil alle jongeren die auto’s vernielen kalmeren.”

In een gesprek met de RTBF wees de vader er nog op dat de familie gekant is tegen het geweld . “Wij houden van onze zoon”, klinkt het. “We willen nu in alle kalmte rouwen en justitie zijn werk laten doen.”

De 19-jarige Adil kwam vrijdagavond om het leven toen hij in aanrijding kwam met een politievoertuig. Hij vluchtte op dat moment voor een andere patrouille die hem op zijn scooter wou controleren. Zaterdag kwam het daardoor tot zware rellen in de gemeente Anderlecht. Het parket van Brussel voert een onderzoek naar de aanrijding.

Le père de #Adil à un message pour les jeunes ! Lui demande d'arrêter de tout #casser et de respecter la #douleur et le #deuil de la #Famille !



