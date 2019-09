Vader van drie schrijft open brief aan Brusselse bestuurders: “Stop met het terroriseren van de straten” SHVM

19 september 2019

08u45 4 Brussel Naar aanleiding van het incident waarbij kunstenaar Felix in elkaar geslagen werd aan het Bloemenhof, vond Jan Ducheyne, ook kunstenaar, het tijd om een petitie op te starten, voorafgaand met een open brief aan alle Brusselse bestuurders. Ondertussen werd de petitie al zo’n 900 keer ondertekend.

“De aanzet voor deze brief is de verkeersagressie die in Brussel een dagelijks fenomeen is”, opent Ducheyne, gekend als DJ en dichter. “Ik zou kunnen schrijven ‘waar je aan gewoon bent geraakt’, maar dat is niet zo. Als je tegenover mensen staat voor wie agressie een dagelijks gegeven is, dan slaat het in je maag. Dan ben je achteraf helemaal van je melk in het beste geval, in het slechtste geval ben je in shock, of als het helemaal uit de hand loopt dan word je afgevoerd naar het ziekenhuis nadat je in elkaar bent geslagen of geschopt.”

Mensen met kinderen, fietsers, voetgangers, andere autobestuurders zijn vervelende hindernissen die pas echt een probleem vormen als ze effectief worden geraakt.

Volgens Ducheyne is de agressie voornamelijk afkomstig van een deel van de autobestuurders. “De grootste agressie is de manier waarop met die - vaak helemaal niet in een stad thuishorende - auto’s wordt gereden in Brussel. Voor een groot aantal van die autobestuurders is Brussel een racecircuit.”

Ducheyne is vader van drie kinderen, een dochter van 19 jaar en een tweeling van 7. “Mensen met kinderen, fietsers, voetgangers, andere autobestuurders zijn vervelende hindernissen die pas echt een probleem vormen als ze effectief worden geraakt. Anders moeten ze hun bek houden. En dat doen mensen niet (altijd). Dat gaat niet. Je reageert primair. Vanuit een schrikreflex. Omdat je de extreme dreiging voor lijf en leden voelt als er een auto met veel te hoge snelheid op je afkomt. Als er een auto door het rood rijdt op het moment dat jij met je kinderen een zebrapad wilt oversteken bij groen licht. Als je ergens rustig zit, wandelt, fietst en ineens wordt die harmonieuze situatie compleet uit elkaar gerukt door de waanzin in autovorm. Als je door een autobestuurder wordt opgejaagd op je fiets om opzij te gaan...”

“Ik kan blijven voorbeelden opsommen”, schrijft de vader. Volgens hem is het noodzakelijk om op de Brusselse straten te gaan en met eigen ogen te zien hoe levensgevaarlijk ze zijn. “Het is de omgekeerde wereld. Fietsers worden uitgescholden dat ze zo zot zijn om met de fiets te rijden. Als je met je kinderen door Brussel fietst, dan word je als onverantwoordelijke ouder weggezet door een groot deel van de mensen die zich op HUN Brusselse straten begeven.”

Brussel is een stad. Geen racecircuit, noch een boksring. Het terroriseren van de straten moet stoppen.

“Auto’s parkeren zich op voet – en fietspaden. Als je daar een opmerking over maakt, riskeer je letterlijk in het hospitaal te belanden. Verbale agressie is bijna een banaliteit geworden die door de groep die ‘je m’en fou de tout le monde’ als motto hanteert als enige mogelijke communicatie wordt beschouwd. Wij wonen hier graag. Wij houden van Brussel. Wij zijn Brusselaars. Wij komen van overal. Wij spreken alle mogelijke talen. Wij zijn het met zijn allen beu. Wij zijn bang. Bang dat we ons op een dag niet gaan kunnen inhouden tegen beter weten in wanneer we weer eens net aan de dood zijn ontsnapt . Wij zijn moe. Moe van de risico’s die we elke dag moeten nemen. Kwaad omdat we niks anders doen dan proberen in onze stad te bewegen, en als we dat doen de huid vol gescholden worden.”

Burgerlijke ongehoorzaamheid

De kunstenaar maakt in de brief graag duidelijk dat de boodschap aan de Brusselse bestuurder gericht is. “Wat kunnen we doen? Zeg het ons. Hebt u hulp nodig? Moeten we u helpen om uw communicatie met elkaar te verbeteren? Juist ja, deze brief is wel degelijk aan u gericht. Bestuurders van Brussel en uw uitvoerders, de politiediensten.”

“Brussel is een stad. Geen racecircuit, noch een boksring. Het terroriseren van de straten moet stoppen. U dwingt ons bijna tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Met zijn allen op straat gaan liggen of zo. Een rechtszaak ‘schuldig verzuim’ beginnen tegen de gemeentebesturen van Schaarbeek, Molenbeek, Brussel stad (dat is dan ook Laken), Anderlecht, Sint Gillis, Jette, Koekelberg, Elsene, Vorst, Sint Joost Ten Node en ga zo maar door… alleen de opsomming al doet inzien hoe zinloos dit zou zijn.”

“Het is tijd voor actie”, besluit hij. “Voor er meer slachtoffers vallen. Indien we zijn telefoonnummer hadden dan belden wij nu Harvey Keitel, in zijn rol van Wolf (Pulp Fiction). Een film waar het geweld zo uit de hand loopt dat er nood is aan een expert in extreme situaties. . Misschien is dat een idee. Laat u omringen door experts. Uw straten lopen er vol van.”