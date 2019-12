Vader krijgt kopstoot nadat hij bestuurder aanmaant om trager te rijden in schoolgebied: “Gelukkig waren mijn kindjes al binnen” SHVM JCV

04 december 2019

15u27 94 Brussel Een bestuurder heeft dinsdagochtend een vader van twee jonge kinderen in elkaar geslagen, “enkel en alleen omdat ik hem verzocht zijn snelheid aan te passen in de nabijheid van kinderen”, zegt de vader. “Gelukkig waren m’n kinderen al op school en moesten ze niet toekijken hoe hun vader klappen kreeg”, zegt Laurent, die tevens ook de hele verkeerssituatie rond Schaarbeek wil aankaarten.

De feiten vonden plaats om 8.15 uur op het kruispunt van de Pavialaan met de Charles Quintstraat in Brussel, vlak bij Schaarbeek. “Dinsdagochtend bracht ik mijn kinderen te voet naar school. Het viel me meteen op hoe druk het opnieuw was op het kruispunt en ik besprak dit met enkele vrienden, die op dat moment ook hun kinderen naar school brachten. De bestuurders namen niet eens de tijd om goed rond te kijken voor ze het kruispunt overstaken. Taxi’s stonden geparkeerd op de zebrapaden en andere bestuurders begonnen te toeteren omdat het allemaal niet snel genoeg ging. Je voelde de spanning stijgen.”

Gebroken neus

Op dat moment besloot Laurent een korte video te maken van de situatie om die achteraf via sociale media te verspreiden. Even later loopt de vader van twee het zebrapad over, samen met enkele kinderen. “Datzelfde moment zag ik een wagen met volle snelheid op ons afkomen. Ik maakte hem erop attent dat hij zijn snelheid moest aanpassen en tikte even op z’n raam om te praten. Je zit uiteindelijk in een schoolomgeving.”

Maar dat zette kwaad bloed bij de jongeman aan het stuur. “Hij stapte uit, snelde naar me toe en gaf me een kopstoot recht op m’n neus. Na het incident vertrok hij opnieuw alsof er niets gebeurd was. Daar stond ik dan, met een gebroken neus en een kapot brilletje. En dat enkel en alleen omdat ik hem verzocht zijn snelheid aan te passen in de nabijheid van kinderen. M’n vrienden en andere ouders waren geshockeerd, nog meer dan ik.” Laurent besloot om meteen klacht in te dienen bij de politie en ging vervolgens naar het ziekenhuis. “Daar werd ik tien dagen arbeidsongeschikt verklaard. Maar ik vind het veel erger voor de kinderen en ouders die hiervan getuige waren.”

Verkeerssituatie

Volgens Laurent, die een Facebookpost maakte over het incident, is de verkeerssituatie in en rond Schaarbeek levensgevaarlijk. “Elke ochtend vrees ik dat er slachtoffers zullen vallen. Ondanks de vele verzoeken die al zijn gedaan voor het inrichten van een schoolstraat, de veiligheid van het kruispunt en die van de oversteekplaatsen, wordt er nog steeds niets gedaan om zulke situaties te vermijden. Ik heb een heleboel vrienden die ook al agressief werden benaderd in het verkeer.”

“Ik wil dat iedereen deze post ziet en dat de politiek hier ook iets aan verandert”, gaat het slachtoffer verder. “Want het had veel erger kunnen aflopen. Daarom zou ik ook graag een gesprek hebben met burgemeester Philippe Close. Dit kan echt niet meer.” In die reactie steunen veel Brusselaars, maar vooral ook Schaarbekenaars, hem. Ook burgercollectief 1030, dat al meerdere malen de verkeerssituatie in Schaarbeek aanklaagde, kreeg de post onder ogen en steunt de man. “We hopen dat deze zaak serieus genomen wordt”, klinkt het bij hen.

Conversatie

“Burgemeester Close staat zeker open voor een gesprek”, zegt woordvoerster Maïthé Van Rampelbergh. “Uiteraard probeert de burgemeester er alles aan te doen om van Brussel een aangename en leefbare stad te maken. Jammer genoeg zullen er altijd plaatsen zijn waar zich problemen en moeilijkheden voordoen en zetten daarom ook zo veel mogelijk politiemensen in op die plaatsen.”

De politie bekijkt nu welke maatregelen er kunnen genomen worden voor zowel het incident, alsook voor het verkeersaspect.