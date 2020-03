UZ Brussel zoekt babysitters voor kinderen van zorgpersoneel JCV

18 maart 2020

17u11 0 Brussel Het UZ Brussel in Jette zoekt vrijwilligers die op de kinderen van het zorgpersoneel willen passen. Door de onregelmatige uren hebben die immers moeite om opvang te vinden. Het UZ zet daarom een platform op waar mensen zich kunnen aanmelden.

Jongeren vanaf 16 jaar of andere vrijwilligers die beschikbaar zijn, kunnen zich online registeren. De ouders kunnen dan zelf een babysit contacteren. “Door de corona-maatregelen is het bijzonder moeilijk voor zorgverleners van het UZ Brussel om opvang te vinden voor hun kroost tijdens de schooluren, maar ook daarbuiten door onregelmatige werkroosters”, zo laat het UZ weten.

Het ziekenhuis wil ook anticiperen op strengere maatregelen, waarbij ook scholen en crèches volledig de deuren sluiten. “Het zou fantastisch zijn als we tegen dan een systeem hebben opgezet om een soort van basisopvang te voorzien”, vertelt Edgard Eeckman, woordvoerder van UZ Brussel. Het ziekenhuis zegt dat het om een voorzorgsmaatregel gaat en dat er nog geen sprake is van een personeelstekort.

“De bedoeling is om het samenbrengen van grote groepen te beperken en kinderen in hun vertrouwde omgeving te laten”, klinkt het. Het babysitten zou dus thuis gebeuren bij de kinderen zelf. Babysitters moeten zelf aangeven wat haalbaar is voor hen.

Registreren kan via deze website.