UZ Brussel wil dat LEZ opschuift: “Patiënten kunnen niet meer terugdraaien” JCV

06 maart 2020

09u09 0 Brussel Het Universitair Ziekenhuis Brussel zou graag willen dat de lage-emissiezone (LEZ) in Brussel met 700 meter opschuift. Patiënten en bezoekers van het UZ hebben nu de kans niet om terug te keren en moeten verplicht de LEZ inrijden.

De patiënten die nu naar de parking van het UZ Brussel rijden moeten daarvoor aan het kruispunt met de Romeinse Steenweg de Dikke Beuklaan oprijden. Daar situeert zich het probleem. Op de Dikke Beuklaan staat het bord dat de LEZ aankondigt en iets verder staat de eerste controlecamera, maar de bestuurders die de LEZ niet willen betreden hebben tussen die twee punten geen kans om hun wagen om te keren.

“Ze kunnen niet meer terugkeren doordat er een witte lijn is op de Dikke Beuklaan, pas aan de rotonde aan de tramhalte UZ Brussel, nog voorbij de parking van het ziekenhuis, kunnen ze de wagen omkeren”, legt Gina Volkaert, woordvoerster van het UZ Brussel uit.

Natuurlijk is dan het kwaad al geschied en hebben mensen met een vervuilende auto al een boete gekregen. Het UZ Brussel wil dus graag met Brussel Mobiliteit bespreken of het mogelijk is om de controlecamera’s op te schuiven. “We zijn zeker voorstander van de LEZ, want schone lucht houdt ook mensen uit het ziekenhuis, maar onze patiënten moeten op zijn minst de keuze hebben om de zone niet in te rijden”, verduidelijkt Volkaert.