UZ Brussel stopt samenwerking met diensthoofd intensieve zorgen

28 juli 2020

19u15 0 Brussel Het UZ Brussel stopt de samenwerking met hoofd van de dienst intensieve zorgen, dokter Manu Malbrain. Hij werd drie jaar geleden aangeworven om de afdeling te reorganiseren. “We beschouwen zijn opdracht nu als afgerond.”

Terwijl de ziekenhuizen zich opmaken voor een tweede coronagolf, neemt het universitair ziekenhuis in Jette afscheid van het diensthoofd van de afdeling intensieve zorgen. Die beslissing komt voor de buitenwereld alvast onverwacht. Een week geleden leek intensivist Manu Malbrain nog volop bezig met het uitdokteren van een strategie om een tweede coronagolf te kunnen opvangen. Hij maakte zich zorgen, zo zei hij in Het Nieuwsblad: “Het grote verschil met de periode voor de eerste coronagolf is dat ziekenhuizen toen systematisch leeggemaakt werden om patiënten op te vangen. Waar we in het UZ met succes de Covid- en niet-Covid-patiënten konden scheiden, dreigen de communicerende vaten nu gelijktijdig vol te lopen. Dus neen, ik ben niet langer zeker dat de ziekenhuizen een tweede golf aankunnen.”

Missie volbracht

Nu blijkt dat het UZ het contract van de arts heeft beëindigd. “Die beslissing heeft niets met zijn aanpak van de coronacrisis te maken", zegt Edgar Eeckman, woordvoerder van het UZ Brussel. “Manu Malbrain is aangeworven om de dienst te reorganiseren. Dat heeft hij gedaan. Daarom beschouwen we zijn opdracht als uitgevoerd.”

Intern valt te horen dat Malbrain met die reorganisatie niet uitsluitend vrienden heeft gemaakt. Maar daar kan Eeckman niets over kwijt. “Het ziekenhuis is een levende organisatie. Personeel komt en gaat nu eenmaal. We denken dat we nog zeker een jaar met het coronavirus zullen moeten leren leven. Het zou onlogisch zijn om in de tussentijd geen enkele personeelsbeslissing meer te nemen.”

Geen gevolgen

Eeckman verzekert dat de beslissing in deze periode geen gevolgen heeft voor de continuïteit van de dienstverlening. “De kennis zit - gelukkig - nooit bij maar één persoon. Dokter Malbrain wordt vervangen door afdelingshoofd intensieve zorgen Elisabeth Dewaele.”

Manu Malbrain wil momenteel niet reageren op de beslissing.