UZ Brussel sluit eigen naaiatelier voor mondmaskers JCV

27 mei 2020

16u33 0 Brussel Het naaiatelier in het UZ Brussel sluit de deuren. Personeel en vrijwilligers stikten er sinds midden maart 14.000 mondmaskers in elkaar.

Op 18 maart bundelden het UZ Brussel en de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB de krachten en stampten ze op slechts enkele dagen tijd een naaiatelier uit de grond. In totaal 156 personeelsleden en een twintigtal vrijwilligers staken er de handen uit de mouwen. Samen stikten zij 14.000 mondmaskers, 3.650 schorten en 400 mutsen.

Het atelier kreeg tijdens de coronacrisis bezoek van koning Filip. Twee maanden na de start wordt het atelier nu gesloten. Het wordt nu weer een normaal labo op de Faculteit Geneeskunde.

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is ondertussen al een tijdje stabiel. In het UZ Brussel worden momenteel 25 patiënten verzorgd in de COVID-19-zone van het ziekenhuis, waarvan 6 patiënten op de dienst Intensieve Zorgen in deze zone.

Sinds het begin van de pandemie werden in het UZ Brussel in totaal 454 bevestigde COVID-19 patiënten opgenomen. Daarvan hebben intussen 354 het ziekenhuis verlaten en zijn er 72 overleden.