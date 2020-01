UZ Brussel moet twee uur lang draaien op noodgeneratoren door stroompanne MKV

21 januari 2020

15u53 0 Brussel Het UZ Brussel heeft dinsdagochtend te maken gekregen met een stroompanne. Hoewel die bijna twee uren duurde had dat weinig impact op het functioneren van het ziekenhuis dankzij de noodstroomgeneratoren.

“De hele campus is sinds 2016 voorzien van een installatie met noodgeneratoren. Die kunnen het ziekenhuis tot vijf dagen van stroom voorzien”, legt woordvoerster Gina Volkaert uit. Enkele operaties gingen deze voormiddag niet door om stroom te sparen, maar alles wat na 11 uur ingepland stond kon wel gewoon doorgaan. Ook de liften werden even buiten werking gezet om stroom te sparen. Wat de oorzaak van de panne was moet nog achterhaald worden. Er worden per jaar heel veel oefeningen en testen gedaan met de noodgeneratoren, en ze functioneerden dan ook prima nu dat nodig was.

Voor de patiënten vielen de gevolgen best mee. “Diegenen die hun behandeling moesten uitstellen hebben al een nieuwe afspraak kunnen vastleggen op korte termijn. Sommigen konden in de namiddag al langskomen. De gevolgen waren dus echt miniem.”

