UZ Brussel moet kinderkankerafdeling noodgedwongen afbouwen JCV

03 juni 2020

12u26 0 Brussel Het UZ Brussel zal voortaan jonge kankerpatiëntjes doorsturen naar het vlakbij gelegen Koning Fabiola Kinderziekenhuis en het Universitair Ziekenhuis Gent. Reden is dat het ziekenhuis maar een oncoloog-kinderarts in dienst heeft en dat is er wettelijk een te weinig. Het personeel reageert verbolgen.

Dat meldt Bruzz en wordt bevestigd door het ziekenhuis. De afdeling kinderoncologie wordt niet gesloten of afgebouwd, maar de doorverwijzing van nieuwe patiëntjes is een tijdelijke maatregel om een al langer aanslepend probleem aan te pakken. De huidige patiënten kunnen wel blijven.

Het probleem is dat er één oncoloog-kinderarts te weinig is.

Normaal moet je er twee hebben, maar er is nu slechts één.

Ze zijn blijkbaar moeilijk te vinden Edgard Eeckman, woordvoerder UZ Brussel

De dienst aan het UZ is relatief klein en verzorgt zo’n 25 patiënten per jaar. De maatregel geldt alvast voor twee jaar. “Het probleem is dat er één oncoloog-kinderarts te weinig is”, vertelt Edgard Eeckman, woordvoerder van UZ Brussel. “Normaal moet je er twee hebben, maar er is nu slechts één. Ze zijn blijkbaar moeilijk te vinden. De dagopnames en gewone consultaties blijven doorgaan, maar voor langdurige opnames worden de patiënten doorverwezen naar het Koningin Fabiola Kinderziekenhuis of naar het UZ Gent.”

Het UZ Brussel heeft twee kandidaat kinderkankerspecialisten gevonden, maar de opleiding tot oncoloog-kinderarts duur twee jaar. Als deze artsen zijn opgeleid, kan de dienst versterkt en uitgebouwd worden.

De maatregel kwam voor het personeel alvast zeer onverwacht. In een anonieme reactie bij Bruzz vraagt een van hen zich af of er geen andere oplossing mogelijk zijn. Bovendien vreet de onzekerheid of de dienst over twee jaar wel effectief opnieuw versterkt zal worden. Het personeel vraagt zich ook af wat er zal gebeuren met hervallen patiënten en of zij ook doorverwezen zullen worden.

Spanning

Het UZ Brussel benadrukt dat er geen ontslagen vallen door de situatie. “Het creëert ongerustheid en spanning, dat begrijpen we. Maar de realiteit is wat ze is. Er moeten twee kinderoncologen zijn, want als enige arts kan je niet 24 op 24 en 7 op 7 werken. We moeten nu een tijdelijke overgang maken om er nadien sterker uit te komen”, aldus Eeckman.

Omdat er voor Nederlandstalige gezinnen in en rond Brussel niet meteen veel alternatieven zijn, wordt ook samengewerkt met het Koningin Fabiolaziekenhuis. “Ons hoofd kinderoncologie wordt daarnaar gedeeltelijk gedetacheerd en zij zal patiënten blijven opvolgen”, zegt Eeckman. “Bovendien is er al een samenwerking tussen onze ziekenhuizen. Het is dus zeker niet zo dat patiënten zomaar doorgesluisd worden. Zij komen steeds op de eerste plaats.”